Navarra Suma cree que el ascenso del etarra David Pla en Sortu debería llevar al PSN a no contar con Bildu "para nada"

PAMPLONA, 24 (EUROPA PRESS)

El parlamentario de Navarra Suma Carlos Pérez-Nieva ha afirmado que el nombramiento de David Pla, ex jefe de ETA, en la dirección de Sortu, que a su vez forma parte de EH Bildu, debería "implicar necesariamente que el PSN y el PSOE se planteen no seguir contando para nada con una formación política que deliberadamente da pasos hacia atrás".

Pérez-Nievas ha señalado que "Sortu es el partido mayoritario que marca las políticas de EH Bildu y es el socio preferente de este Gobierno". "Algunos tienen mucha facilidad para poner líneas rojas a determinadas formaciones políticas que ni siquiera están en este parlamento y resulta inaceptable e incomprensible que pueda ser posible que una persona como David Pla forme parte de EH Bildu y que el Gobierno de Navarra siga contando con EH Bildu, que el Partido Socialista siga pactando con EH Bildu", ha censurado al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El parlamentario foral ha afirmado que "EH Bildu se empeña una y otra vez en retroceder, en no avanzar, en no buscar caminos de verdad que normalicen su actividad política". "Se trata siempre de ceder ante los más violentos del conglomerado de partidos que conforman EH Bildu, siempre se cede a la posición más radical, eso ha sido tradicionalmente siempre en el mundo de ETA, y desgraciadamente se repite miméticamente en la formación política que tendría que venir a democratizar esas posiciones. No lo quieren hacer, siguen anclados en el pasado, siguen dando fuerza a una entidad terrorista que desapareció en 2011 y que es incapaz de ayudar, de pedir perdón, de colaborar para el esclarecimiento de los asesinatos", ha indicado.

Pérez-Nievas ha afirmado que "eso implica necesariamente que el PSN y el PSOE se planteen no seguir contando para nada con una formación política que deliberadamente da pasos hacia atrás". "Chivite se empeña en decir que ve brotes verdes, pero es absolutamente falso, constatamos un retroceso absolutamente claro", ha asegurado.

Tras ello, el parlamentario de NA+ ha considerado que "la sociedad tiene que reflexionar claramente sobre esa situación, no puede ser que el último dirigente de ETA, que no ha colaborado en nada en el resarcimiento de daños o la condena de la violencia, esté dirigiendo una formación política que dirige y condiciona el Gobierno de Navarra". "Lo vemos claramente, la ley de Haciendas Locales está condicionada por Bildu y Bildu está condicionada por los últimos dirigentes de la banda terrorista, y eso nos parece inaceptable y una cuestión francamente grave", ha insistido.