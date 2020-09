Navarra Suma y EH Bildu ven preocupante la situación epidemiológica de la Comunidad foral y piden al Gobierno medidas

El PSN afirma que el Ejecutivo está poniendo "todos los recursos habidos y por haber" frente a la pandemia

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

Navarra Suma y EH Bildu han expresado este lunes su "preocupación" por la evolución de la pandemia de Covid-19 en Navarra y han pedido al Gobierno foral que adopte medidas para tratar de reducir los contagios.

Por su parte, el PSN ha señalado que el Gobierno está poniendo "todos los recursos habidos y por haber" para afrontar la pandemia y Geroa Bai ha afirmado que son las autoridades sanitarias las que deben decidir sobre la adopción o no de nuevas medidas. Podemos e I-E han apelado a la ciudadanía para que cumplan las medidas en vigor.

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha afirmado que su grupo lleva "semanas advirtiendo de lo que está ocurriendo, denunciando que el Gobierno de Navarra está siendo incapaz de controlar los contagios". "Después de Madrid, los peores de España somos nosotros", ha dicho.

Javier Esparza ha afirmado que "lo que está haciendo el Gobierno no funciona, porque no es lógico que teniendo uno de los mejores sistemas sanitarios de este país esté ofreciendo los datos que está ofreciendo". "Algo no funciona y la responsabilidad principal está en el Gobierno, en quien toma, no toma o toma tarde decisiones. Hemos hecho infinidad de propuestas, pero el Gobierno no escucha. El Gobierno tiene que cambiar mucho las líneas de trabajo que ha implantado en la Comunidad", ha asegurado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "quien mejor conoce la pandemia y quien mejor sabe cómo intentar atajarla son las autoridades sanitarias", por lo que se ha mostrado a la espera de las directrices que puedan venir de este ámbito. "Las acatamos, las apoyamos y las respetamos. No es una pandemia en la que alguien tenga la culpa, sino en la que todos tenemos que tener un compromiso conjunto de la sociedad en general para atajarla", ha dicho.

Tras ello, ha afirmado que "el Gobierno está poniendo todos los recursos habidos y por haber para atajar la pandemia" y ha pedido a la ciudadanía que cumpla con las recomendaciones sanitarias. Sobre el hecho de que Navarra sea la segunda Comunidad con más contagios, ha afirmado que "cuando haces más pruebas PCR -que otras comunidades- también tienes más contagios".

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha afirmado que la decisión sobre nuevas medidas frente al Covid-19 es "una responsabilidad de las autoridades sanitarias, es obligación del resto de los agentes atender y asistir esas medidas, pero son las autoridades sanitarias las que deben marcar el cómo, el cuándo y el qué".

Además, Barkos ha planteado que "quizá no es tanto que nos centremos en una crítica o reflexión en torno a las medidas que están proponiendo las autoridades, sino que el conjunto de la sociedad tiene que ser rigurosa en su cumplimiento, que no siempre es fácil y que otras veces es muy sencillo". En el próximo pleno del Parlamento, que se celebra el jueves, Geroa Bai preguntará al Gobierno por el control de los botellones.

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha expresado su "máxima preocupación por los niveles de circulación del Covid" en Navarra y ha pedido al Gobierno la puesta en marcha de un plan integral con medidas "urgentes". "No hablamos solo de contagios, nos preocupa la tasa de hospitalización que tenemos, los números de pacientes en UCI, las alertas que pone encima de la mesa el Instituto de Salud Pública y Laboral", ha advertido.

Ruiz ha asegurado que "es necesario seguir apelando a la responsabilidad individual y colectiva, pero el Gobierno de Navarra debe ejercer su responsabilidad". "El Gobierno debe poner a disposición de la contención de la pandemia todos los recursos que sean necesarios", ha dicho. Tras ello, ha advertido de que se están dando circunstancias en las que "una persona sintomática llama a los teléfonos de salud y se le tarda en coger el teléfono 24 horas, le hacen la PCR en dos o tres días y el resultado de la PCR no se conoce hasta pasadas 48 horas". "Hay que hacer un análisis profundo de qué está funcionando y qué no está funcionando", ha afirmado.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez no se ha posicionado sobre un posible endurecimiento de las medidas y ha hecho un llamamiento a cumplir con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. "Yo lo estoy haciendo, llevo la mascarilla, mantengo la distancia de seguridad, no me encuentro con las amigas, aunque tenga muchas, a no ser que nos encontremos dos o tres a tomar café, y sigo todas las cautelas que ponen la autoridades sanitaria. Si no nos comprometemos a seguir las pautas de las autoridades no podemos aplanar la curva de contagios", ha dicho.

Aznárez ha afirmado que esta situación es "complicada para la gestión política, pública y de la ciudadanía" y ha asegurado que la reducción de contagios es "responsabilidad del Gobierno, del Parlamento y de la ciudadanía".

La portavoz de I-E, Marisa de Simón, ha señalado que "ninguna medida va a ser suficiente, están subiendo los contagios de manera importante y compartimos con el Gobierno todas las medidas restrictivas". Además, ha dicho que "en un momento determinado estaríamos a favor de medidas mucho más restrictivas y también punitivas, porque lo más importante en este caso es proteger la salud de la ciudadanía". "Cualquier medida que suponga parar los contagios será apoyada por Izquierda-Ezkerra", ha asegurado.