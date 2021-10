Navarra Suma emplaza a Chivite a un acuerdo para sacar a EH Bildu "de la ecuación política" tras las palabras de Otegi

PAMPLONA, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que le llame para "llegar a un acuerdo y sacar de la ecuación política a EH Bildu", después de las declaraciones del coordinador de la coalición abertzale, Arnaldo Otegi, en las que vinculaba el voto favorable a los Presupuestos Generales del Estado a la puesta en libertad de los 200 presos de ETA.

En declaraciones a los medios de comunicación, Esparza ha señalado que con sus palabras Otegi deja "a las claras su prioridad" y "justifica los acuerdos con el PSOE en base a la necesidad de sacar a los asesinos de la cárcel".

El portavoz de Na+ ha considerado que, tras estas declaraciones, "Chivite ayer mismo debería haberme llamado para llegar a un acuerdo y sacar de la ecuación política a EH Bildu, que EH Bildu no tenga las llaves de la Comunidad foral y que EH Bildu no marque los designios y el futuro de esta tierra".

En este sentido, ha manifestado que "si tiene un poco de dignidad", Chivite "todavía está a tiempo de hacerlo". Ha remarcado Esparza que "no se puede escuchar a Otegi impasible" y ha destacado que el PSN "tiene la obligación de dejar de blanquear y de normalizar a esta gente, a personas que piensan lo que ayer dijo de corazón el señor Otegi".

"Si María Chivite y el PSN quieren un acuerdo para sacar a EH Bildu de la toma de decisiones en Navarra, para que EH Bildu no mande en nuestra tierra, no tiene mas que llamar y nos sentamos hoy mismo", ha incidido.

Javier Esparza ha señalado que "la credibilidad de Otegi y de Pedro Sánchez están al mismo nivel". "Hemos visto las declaraciones de Otegi donde habla de corazón, de verdad y mientras tanto lo que hemos visto en los últimos años ha sido el acercamiento todo los viernes de 5 presos de ETA a las cárceles de Navarra y País Vasco, hemos visto cómo se transfiere la política penitenciaria a la CAV y hemos escuchado el por qué de los acuerdos con el PSOE de EH Bildu, por qué a EH Bildu le interesa mantener a Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno y ese por qué tiene que ver con sacar cuanto antes de la cárcel a los asesinos de ETA", ha dicho.

A su juicio, "eso en una democracia como la nuestra es intolerable, es indecente y el PSOE debería reaccionar y en Navarra, el PSN también debe reaccionar". "No puede estar normalizando y blanqueando a EH Bildu como si no pasara nada", ha dicho, para indicar que EH Bildu "no ha condenado los asesinatos, no se ha arrepentido de nada, está en la misma posición, una posición estratégica, se abandona el uso de la violencia pero defendiendo lo que siempre han defendido".

Esparza ha subrayado que, ante ello, "tiene que haber una respuesta contundente y digna, pensando en las personas que más han sufrido en estos años, las víctimas del terrorismo". "Ayer las víctimas del terrorismo le dieron la espalda a este Gobierno, ¿por qué ninguna asociación de víctimas acudió ayer al acto? Porque es evidente lo que está ocurriendo, que está blanqueando y normalizando a EH Bildu, que no lo merece", ha añadido.

El portavoz de Navarra Suma ha sido tajante al afirmar que "si EH Bildu sale de la ecuación de la política en Navarra, si el PSN quiere apartar a EH Bildu y no tome decisiones, que me llame, que nos sentamos hoy y llegamos a un acuerdo". "No puede ser que EH Bildu esté definiendo el futuro de Navarra, no puede ser que las necesidades del PSN nos lleven a este punto", ha indicado, para opinar que "esto es un insulto para la inmensa mayoría de los navarros".

Javier Esparza ha señalado que "María Chivite no lo puede consentir y el PSN tampoco". "Nos sentamos hoy, pero para que EH Bildu no tenga las llaves de la Comunidad foral", ha ofrecido.

Según ha expuesto, "yo relato hechos y los hechos son que EH Bildu aprueba los Presupuestos a Pedro Sánchez y a María Chivite, que EH Bildu ha hecho presidente a Pedro Sánchez y a María Chivite, los hechos son que todos los viernes se acerca a 5 presos de ETA a las cárceles de Navarra y País Vasco, los hechos son que a la CAV se le ha transferido la competencia de la política penitenciaria y los hechos son que ayer escuchamos a Otegi que lo único que les importa es sacar de la cárcel a los 200 presos de ETA, y necesitan que este Gobierno esté estos dos años y los cuatro siguientes para modificar la ley y de esa manera ayudar a que los presos de ETA salgan de la cárcel". "Porque teniendo un Gobierno como el de Pedro Sánchez es más fácil alcanzarlo", ha dicho.