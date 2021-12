Navidad: Looks de impacto en solo 5 minutos

MADRID, 19 (CHANCE)

Es un clásico. El mes de diciembre parece que se acaba el mundo. Todo el mundo tiene prisa por cerrar temas y a eso se le añaden las compras navideñas y todos los eventos. La Navidad es para celebrarla con alegría y buena cara. Por eso te proponemos cuatro looks para que brilles, aunque te falte tiempo. Nos faltan los motivos para vernos bien y con estos recogidos, no hay excusas.

El mejor complemento

No hay nada más socorrido que llevar dos horquillas joya para sofisticar tu look. "Cuando no tenemos tiempo, unos complementos lujosos pueden salvarnos. Tanto si tenemos la melena lisa o rizada, colocar un par de horquillas a los lados es suficiente. Si tenemos el pelo lacio, podemos enriquecer la textura, añadiendo un poco de producto de acabado para que se vea más brillante e incluso corregir encrespamiento. Con ondas o rizos, recomiendo hacer lo mismo, dejando poco volumen en la raíz y enfatizando el resto.", aconseja Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Alto y ligero

Con el pelo rizado u ondulado se pueden realizar recogidos sugerentes en muy poco tiempo. "Peina tu melena con la raya en medio o a un lado, pero deja algunos mechones cerca del rostro fuera. La clave de este recogido es que los rizos caigan en cascada desde arriba la coleta se debe hacer en la zona de la coronilla. Luego la abrimos con las manos y distribuimos los rizos de forma circular, sujetándolos con horquillas de moño para que las ondas tomen la forma que queramos, pero no se muevan.", indica Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Con poco consigues mucho

A veces los recogidos más sencillos, son los que mejor funcionan. "Un semirrecogido puede ser tan formal como cualquier otro peinado. Para hacerlo elegante, los detalles son fundamentales. Recoge parcialmente en una coleta alta. Si tienes el pelo liso, puedes añadir producto de peinado para mejorar la textura y que se vea más pulido. Si es rizado, recomiendo jugar con el contraste, más pulcro y tirante en la parte superior para dejar volar el rizo en el resto. Otro de los elementos que transforman el recogido es añadir un lazo.", comenta Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Wet, más que un efecto

Es un recogido muy fácil y versátil. Con él no hay excusas para no brillar. "El efecto húmedo permite crear peinados diferentes, pero con mucho estilo. El gel se aplica con el pelo seco, con un peine distribuye el producto y crea el look. Puedes peinarte con la raya en medio y un efecto despeinado o peinado hacia atrás contrastando con una textura más seca en medios y puntas.", sugiere Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).