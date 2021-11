NC aprovechará las enmiendas parciales para exigir ayudas 'sine die' para el sector platanero de La Palma

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El representante de Nueva Canarias en el Congreso, Pedro Quevedo, ha asegurado este miércoles que su partido aprovechará la fase de enmiendas parciales a los Presupuestos Generales de 2022 para exigir al Gobierno ayudar 'sine die' para el sector platanero en la isla de La Palma.

En rueda de prensa, Quevedo ha confirmado que no apoyará las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto presupuestario del Gobierno porque considera que "no sería responsable" y porque, según ha dicho, estas cuentas, aunque no son "perfectas", sí son necesarias para abordar la nueva etapa que se abre en España tras el Covid.

Desde el punto de vista del interés general, el diputado canario sostiene que estos Presupuestos abundan en una línea distinta de la anterior crisis económica porque percibe "un intento de implicación" de las administraciones públicas para tratar de "impulsar la economía, proteger a los más vulnerables y para desarrollar los servicios públicos".

"El Presupuesto es mejorable", ha insistido Quevedo, quien intentará corregir sus "insuficiencias" y las "ausencias" en lo relativo a la agenda canaria. Singularmente, aprovechará para plantear al Gobierno procedimientos "inmediatos" y "claros" de apoyo al sector platanero en La Palma que, según ha destacado, está sufriendo "lo que no está en los escritos" con el volcán que está activo desde hace más de un mes.