El neceser que se ha convertido en el bolsillo mágico de Doraemon imprescindible para cualquier mujer

MADRID, 16 (CHANCE)

Toda mujer siempre lleva en su bolso un neceser donde guarda los 'impresincidibles' de maquillaje y es que hay que estar siempre prevenida ante todas las situaciones que se puedan presentar en la vida de cada una. Es muy importante tener en cuenta los básicos que no nos pueden faltar en nuestro neceser de repaso para que estemos siempre a la última y tengamos al alcance de nuestra mano lo que necesitemos.

Por eso, nuestra mágica marca Birchbox ha lanzado una colaboración con MAC en una edición limitada para crear el neceser de maquillaje con los 5 productos esenciales y conseguir ese look impecable en cualquier ocasión. Y es que no hay nada mejor que nos den el trabajo hecho y en este espectacular neceser vamos a encontrar todo lo que necesitamos.

En su interior encontrarás un mini lipstick en el tono Mehr; una mini talla del fijador de maquillaje Fix + Magic Radiance; la brocha 266S Small Angle Brush; una small eyeshadow en el tono Carbon y otro mini lipstick a elegir entre varios tonos icónicos de la marca: Russian Red, Sin, Please Me, D For Danger, Chilli y Diva. Disponible desde el 2 de noviembre en la página de Birchbox por 32,90 € para suscriptoras (valorado en 68,50 €) hasta fin de existencias.

Y es que lo cierto es que Birchbox no deja de sorprendernos, ahora con esta colaboración con MAC, para que toda mujer esté a punto en cualquier momento del día y en cualquier situación posible. Cuántas veces, después de un día largo de trabajo nos ha surgido cualquier evento para el que hemos necesitado retocarnos y no hemos tenido a mano esos productos estrellas... esto se acabó con este espectacular neceser del que no te podrás desprender.