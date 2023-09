Los negociadores de la UE y Mercosur se verán la próxima semana para avanzar en el desbloqueo del pacto

BRUSELAS, 27 (EUROPA PRESS)

Los jefes negociadores de la Comisión Europea y de Mercosur se reunirán la próxima semana para tratar de avanzar hacia el desbloqueo del acuerdo de libre comercio, al que el bloque europeo quiere añadir una declaración que refuerce las salvaguardas medioambientales para superar las reservas de países como Francia pero que desde el Cono Sur fue recibida como una "amenaza" de la UE.

La cita tendrá lugar los días 3 y 4 de octubre en Brasilia, según han informado a Europa Press fuentes comunitarias, con el objetivo de "examinar la respuesta" que los países de Mercosur --Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-- presentaron hace unas semanas a la última oferta del Ejecutivo comunitario.

Aunque las partes anunciaron en julio de 2019 haber concluido un acuerdo de libre comercio entre las dos regiones, el pacto está bloqueado por las desavenencias en materia medioambiental, en especial con Brasil durante el mandato de Jair Bolsonaro, pero también por las divisiones dentro de la propia Unión.

Bruselas, que habla en nombre de los Veintisiete cuando se trata de política comercial, presentó en mayo de este año su propuesta de declaración para contar con mayores garantías con respecto a la lucha contra la deforestación y protección del medio ambiente.

Mercosur, por su parte, entregó su contraoferta formal a principios de septiembre, pero ya en la cumbre de líderes de la UE y Latinoamérica del pasado julio dejaron claro su malestar por un texto que ven como una "amenaza" de sanción si no se alineaban con los estándares europeos más estrictos.

A pesar de las diferencias, ambas regiones comparten la ambición de lograr un acuerdo que salve el pacto de libre comercio antes de que acabe este 2023 y la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, expresó en un reciente discurso ante el Parlamento Europeo la voluntad de concluir las negociaciones "antes de finalizar el año".

Sin embargo, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, fue un paso más allá esta semana y dijo en una entrevista a 'The Financial Times' que si no hay un acuerdo para el 6 de diciembre (momento en que este país tomará el relevo de Brasil en la presidencia rotatoria de Mercosur) es partidario de "romper" las negociaciones.