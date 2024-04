Neinver alcanza unas ventas en España de 682 millones, un 11% más

El grupo logra crecimiento récord con unas ventas de 1.480 millones y ultima remodelar los 'outlets' de Las Rozas y San Sebastián de los Reyes

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Neinver, el principal operador de centros outlet en España, registró una cifra de negocio de 682 millones de euros en el país en 2023, un 11% más que el año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

En concreto, la multinacional, que en España cuenta con seis centros outlet y tres parques comerciales y de ocio, elevó también el pasado año el número de visitas más de un 10% en relación con el ejercicio previo.

El centro The Style Outlets de Viladecans fue el que mayor crecimiento de las ventas registró en 2023 (+24%), seguido del complejo de A Coruña (+17%) y Getafe (+14%), con crecimientos por encima de la media europea.

RÉCORD DE VENTAS A NIVEL GLOBAL

Por su parte, Neinver cerró el ejercicio 2023 con unas ventas totales en los 21 centros que gestiona en Europa de hasta 1.480 millones de euros, lo que supone un aumento del 11% con respecto a 2022 y crecimientos récord mes a mes.

Los centros gestionados por la multinacional española en los seis países europeos recibieron cerca de 68 millones de visitantes, un 8,5% más que en 2022.

Atendiendo sólo a los resultados de los 'outlet', las ventas superaron las cifras de 2022 en un 12% con un crecimiento a doble dígito en prácticamente todos los centros: Países Bajos (+22%), Alemania (+20%), España (+13%), Polonia (+12%), Francia (+9%) e Italia (+7%), mientras que la afluencia se elevó un 9% con respecto a 2022.

El consejero delegado de Neinver, Daniel Losantos, se ha congratulado de los registros alcanzados en 2023. "Estos resultados siguen la tendencia de cifras récord en nuestros centros desde 2017, algo que, sin duda, resulta alentador, especialmente, habiendo tenido que hacer frente a los importantes desafíos del mercado. Además, demuestran el éxito de nuestra propuesta hacia el consumidor, cada vez más exigente en la búsqueda de mejores precios y experiencias", ha subrayado.

APUESTA POR LA RESTAURACIÓN QUE GANA ESPACIO

La multinacional española ha destacado que la fuerte actividad comercial en su portfolio europeo con la firma de 413 acuerdos comerciales y una ocupación media del 96,5%.

Así, entre las marcas más reconocidas que se incorporaron o ampliaron su presencia figuran Rituals, Tommy Hilfiger, Boss, Lacoste, Levi's, Under Armour, Munich, The North Face, Marc O'Polo, Dockers, Villeroy & Boch, Tempe Inditex y marcas de Bestseller Group. También se han firmado importantes ampliaciones con firmas como Skechers, adidas y Puma en España, The North Face en Italia, Bestseller Group en Ámsterdam y adidas, Boss, Lacoste y Pepe Jeans en Polonia.

Respecto a la resturación, Neinver ha seguido diversificando su oferta y aumentando la superficie bruta alquilable destinada a este segmento que, en algunos centros, ha pasado de ser de menos del 5% a más del 10%.

De esta forma, las ventas de restauración crecieron un 5% por encima de las ventas 'retail' tradicionales. Así, a la oferta gastronómica se ha sumado operadores como Rossopomodoro, Grosso Napoletano, Cantina Mariachi o Popeyes.

"Hemos experimentado un importante aumento en la demanda de espacios outlet, tanto por parte de nuevas marcas, que ven en este segmento una oportunidad de crecer y llegar a nuevos clientes, como por parte de marcas ya presentes en nuestros centros, que buscan expandirse", ha señalado Losantos.

Respecto a 2024, Neinver prevé seguir invirtiendo en sus activos para mejorar la experiencia de compra y atraer nuevas marcas, al tiempo que renueva algunos de sus centros más consolidados.

En la actualidad, la multinacional está preparando proyectos de remodelación para sus outlets de Las Rozas y San Sebastián de los Reyes en Madrid, así como para Vicolungo y Castel Guelfo The Style Outlets en Italia.