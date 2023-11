Nerea Rodríguez le manda un mensaje de ánimo a Chenoa

MADRID, 15 (CHANCE)

Tras conocerse el compromiso matrimonial entre Víctor Elías y Ana Guerra la gran pregunta que ha rondado en el aire ha sido qué excompañeros de 'Operación Triunfo' estarían invitados... ¡y ya lo sabemos! Ha sido Nerea Rodríguez quien nos ha desvelado a qué artistas de su edición ha invitado la cantante.

Como era de esperar, Ana ha invitado a todos. Sí, a todos: "Si, estamos todos invitados, lo ha dicho por el grupo" nos confirmaba Nerea, quien se mostraba muy feliz de poder ser testigo de un día tan importante para la cantante: "Esta experiencia es muy extrema, siempre va a estar ahí. Los momentos más importantes de cada uno, yo creo que siempre vamos a estar, tanto buenos como malos".

Hemos aprovechado para preguntarle por la relación de su excompañera Aitana Ocaña y Sebastián Yatra y sobre el porqué no han hablado públicamente de su relación, y nos ha confesado que "cada uno somos libres de hacer lo que queramos, siempre y cuando no vulneremos los derechos humanos de otra persona. Entonces, que cada uno haga lo que quiera".

En cuanto a Aitana, Nerea nos explicaba que aunque no tienen una relación demasiado estrecha "nos tenemos mucho cariño, somos amigas" y que "yo la considero amiga y hay algo que nos une de por vida pero no es la persona a la que recurro para contarle mis cosas".

No hemos pasado por alto la reciente ruptura sentimental de Chenoa con su marido, Miguel Sánchez Encinas y no ha dudado en mandarle un mensaje a la artista: "Que todo pasa y que el tiempo todo lo cura. Que todos podemos, todos lo pasamos mal de vez en cuando y que e incluso la racha más mala acaba por salir bien y que hay que confiar y proyectar cosas buenas".

A pesar de que han trabajado varias veces juntas, tampoco se considera la confidente de la cantante: "somos amigas, pero como tantas personas que conozco y que las considero amigas y personas a las que tengo mucho cariño que al final, si nos vemos hoy aquí, vamos a saludarnos y a ser muy felices saludándonos pero no nos contamos nuestra vida".

Por último, Nerea nos desvelaba sentirse nerviosa ante el estreno de la nueva edición del concurso musical que le cambió la vida, 'Operación Triunfo': "No estoy preparada, la verdad. Ahora mismo estoy bien porque no ha salido. Cuando salga, yo creo que me va a dar mucha nostalgia pero ojalá pueda pasarme por allí, hacerles una visita y les deseo lo mejor. Es la experiencia que te cambia la vida así que espero que lo disfruten".