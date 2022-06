NERF patrocinador oficial del evento de Madrid Urban Sports

MADRID, 18 (CHANCE)

No hay nada como el buen tiempo para la práctica de actividades deportivas. Esos días en las que ya no hay excusas para no hacer deporte y quedarnos en casa. El fin de semana pasado, Madrid fue el centro del deporte y de la cultura urbana con la segunda edición del Madrid Urban Sports. Miles de personas acompañaron a los más de 500 atletas que pasaron por las instalaciones de Madrid Río-Matadero para competir y mostrar sus habilidades con el Skate, Scooter, BMX, sus pasos de breaking y su destreza en baloncesto.

Y como no podía ser de otra manera, todo este deporte urbano fue acompañado de su cultura, con música y arte. De esta manera, Madrid se puso el traje olímpico y acogía los clasificatorios olímpicos de BMX y Breaking que dieron a sus ganadores unos puntos vitales para seguir su rumbo hacia París 2024.

NERF ha sido patrocinador de este evento con el que ha fomentado el deporte urbano entre lo más jóvenes y donde ha realizado una impresionante acción deportiva 'Nerf Challenge' donde pequeños y mayores han podido poner a prueba sus habilidades a través de tres retos: agilidad, velocidad y precisión combinadas con parkour, skate y pump track usando scooters, skateboard, BMX y las blasters NERF.

Hasbro, compañía líder mundial en juegos y entretenimiento también ha fomentado el deporte activo y ha apoyado esta tendencia tendencias de la cultura urbana junto con la marca NERF.

Todo ello ha tenido lugar en una exclusiva zona donde los participantes han disfrutado incluso de una Masterclass de la mano de atletas como Angelo Caro, atleta finalista de Street en los juegos olímpicos de Tokio 2020 y que ganó la medalla de oro en la edición del evento Urban Sports 2021.

Con esta actividad en Rio-Matadero se ha potenciado la agilidad, precisión y velocidad entre todos los participantes. La 'Nerf Challenge' ha estado compuesta por estas pruebas orientadas a destacar las principales características de cada blaster Nerf y sobre todo a retar a todos los que se atrevan con el Challenge, combinado deporte urbano, adrenalina, puntería y NERF.

Al final de los tres circuitos, ha habido una prueba extra de precisión en la que los participantes han vivido la experiencia de los lanzadores Nerf Ultra One y Strike con un diseño y un rendimiento de vanguardia que ofrecen distancia, precisión y velocidad extremas, la personalización de la mano de las Elite 2.0 Shockwave RD 15, Eaglepoint RD 8 y Commander RD 6 y para los más pequeños la gama Nerf basada en legendarios dinosaurios DinoSquad Raptor-Slash y Tricerablast entre otros.

Además todos los equipos ganadores de la 'Nerf Challenge' participantes se han llevado a casa una Elite 2.0 Eaglepoint RD-8 que incluye una mira y un cañón desmontable para apuntar a distancia. Lanza 8 dardos seguidos y los envía hasta 27 metros de alcance.