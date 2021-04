Nestlé compra las marcas principales de The Bountiful Company por 4.742 millones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Nestlé ha llegado a un acuerdo con KKR para adquirir por 5.750 millones de dólares (4.742 millones de euros) las principales marcas de la empresa de suplementos alimenticios The Bountiful Company, según ha informado la empresa.

La transacción incluye las marcas Nature's Bounty, Solgar, Osteo Bi-Flex y Puritan's Pride, que se integrarán en Nestlé Health Science, para crear un líder global en el negocio de vitaminas, minerales y suplementos nutricionales.

De su lado, las marcas en el ámbito del deporte y la nutrición Pure Protein, Body Fortress y MET-Rx, así como Dr.Organic, no forman parte del acuerdo, que podrñia cerrarse en la segunda mitad de 2021, al no ser complementarias del portafolio de Nestlé Health Science.

"Las vitaminas y los suplementos son una parte clave de nuestro negocio y han contribuido a una fuerte aceleración del crecimiento", dijo Greg Behar, consejero delegado de Nestlé Health Science.

"Esta adquisición complementa nuestro portafolio de salud y nutrición en términos de marcas y canales y establecerá a Nestlé Health Science como el líder de la industria en venta minorista masiva, venta minorista especializada, comercio electrónico y venta directa al consumidor en los EEUU, además de ofrecer oportunidades de crecimiento geográfico", añadió.

The Bountiful Company está controlada desde 2017 por el fondo KKR, cuando la firma se hizo con una participación mayoritaria al comprarla a Carlyle Group por una cantidad no desvelada. A su vez, Carlyle había comprado la empresa en 2010, cuando se llamaba NBTY Inc, por 3.800 millones de dólares (3.142 millones de euros).

The Bountiful Company, que había registrado parte de la documentación previa para salir a Bolsa en Estados Unidos el pasado 13 de abril, cerró su último año fiscal, finalizado en septiembre de 2020, con unos beneficios netos atribuidos de 69,9 millones de dólares (57,8 millones de euros), frente a las pérdidas de 113,9 millones (94,2 millones de euros) del año anterior. De su lado, las ventas netas crecieron un 10%, hasta 2.069 millones de dólares (1.710,7 millones de euros).