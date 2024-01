Néstor Rego defiende al BNG como "garantía" de que el cambio político llega a Galicia y llama a concentrar el voto

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, considera a la formación nacionalista "la única garantía" de que el cambio político en Galicia se materialice y llama a concentrar el voto.

En una rueda de prensa ofrecida este viernes, el nacionalista ha defendido que para que ese cambio se verifique, debe "concentrarse el voto de todos los que quieren ese cambio político". "Y no vamos a negar que, a día de hoy, somos la fuerza mejor posicionada para conseguir liderar ese cambio, con la presidencia de la Xunta por parte de Ana Pontón", ha apuntado.

Preguntado por la aparición de nuevas fuerzas de izquierda en el panorama político gallego, Rego ha remarcado que respetan el pluralismo político y la decisión de otros partidos "de presentarse o no", pero "entienden" que "no sería bueno que se perdiese ningún voto de cambio y la garantía de que esto no ocurre es precisamente confiando en el BNG".

Rego tampoco ha entrado a valorar la situación entre Podemos y Sumar y se ha limitado a reivindicar el programa electoral nacionalista, en el que trabajan y que incluirá políticas de desarrollo económico, de mejora de los servicios públicos, de impulso a la industrialización, la ciencia, la lengua y la cultura, y también la profundización en el proceso de autogobierno.

"No estamos a otra cosa. No quiero entrar en debates ni en disputas porque creo que lo que quiere la sociedad gallega precisamente es que se presenten fuerzas políticas que sean absolutamente claras y confiables y quiero que el BNS sea esa fuerza política en la que se puede confiar", ha concluido.

PEAJES

En su comparecencia ha abordado el coste de los peajes en la AP-9 y en la AP-53, de lo que ha responsabilizado al PP. En el otro lado de la balanza, ha apuntado, si los usuarios van a disfrutar de bonificaciones, asegura que es "gracias al BNG".

"Esa es la realidad. Sin embargo, el PP intenta construir un relato dándole la vuelta a las cosas y parece que la responsabilidad de que se paguen peajes en la AP-9 es del BNG, como si no gobernasen ni aquí ni en Madrid", ha censurado.

El nacionalista ha aclarado que si los precios en la AP-9 suben este año más que el IPC es "fundamentalmente porque así se contempla en el convenio firmado en el 2013 por Ana Pastor". "Ella fue quien firmó la addenda por la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago que establece una subida del 1% por encima del IPC", ha aseverado.

Ellos gobernaron, ha continuado, y consiguieron que Galicia "tuviese dos de las tres autopistas de concesión de larga duración" que quedan en España. A este respecto, ha explicado sobre la AP-9, que si desde el 17 de agosto de 2023 se siguen pagando peajes es una prórroga "decidida con un gobierno popular" de 25 años "a cambio de la utilización libre de menos ocho kilómetros". "Un auténtico escándalo y un robo a la ciudadanía", ha denunciado.

"La manipulación está en que pretenden confundir bonificaciones con rebajas en los peajes. El BNG nunca dijo que consiguiese rebajas porque los peajes están establecidos en un pliego de condiciones. Nosotros lo que conseguimos son bonificaciones a esos peajes que hacen que, efectivamente, los usuarios habituales paguen solo la cuarta parte de lo que está establecido", que en el caso de la AP-53 destacó que el tramo Santiago-Lalín es de pago por decisión del PP en el Gobierno central, "mientras que fue el gobierno del BNG y el PSOE en la Xunta el que determinó que desde Lalín a Ourense hubiese una autovía libre de peajes".

Rego también se ha mostrado convencido de que la Unión Europea, con un expediente de infracción abierto, "acabará por declarar ilegal la prórroga de la concesión de la AP-9 hasta 2048, hecha sin procedimiento de concurrencia competitiva".

JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Otro de los temas abordados en la rueda de prensa por el diputado nacionalista ha sido lo que ha tachado de "manipulación" por parte del PP respecto a los juzgados de violencia de género comprometidos para Galicia.

"Llegaron a decir que si no hay juzgados es culpa del BNG, pero la realidad es que hasta el 2023 el gobierno gallego del PP no reclamó ningún juzgado de violencia de género y en diversas ocasiones votó en contra de iniciativas del BNG en el Parlamento gallego para reclamarlos en Ourense, Lugo y Santiago", ha recordado.

Sobre esto, ha señalado que el acuerdo de investidura del Bloque incluye la creación de cinco nuevos juzgados de violencia de género "exclusivos y extraordinarios fuera de la programación habitual", y los tres primeros vinculados a los presupuestos de 2024.