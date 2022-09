NH Collection New York Madison Avenue, el hotel escogido por los ganadores del US Open

MADRID, 13 (CHANCE)

Diferentes tenistas de todo el mundo se han reunido estas semanas en Nueva York para disputar uno de los torneos más famosos del mundo, el US Open. Han sido varios deportistas - como la número 1 Iga Swiatek y el finalista Casper Ruud - los que han escogido el mismo hotel para disfrutar de una relajada estancia durante el torneo: el NH Collection New York Madison Avenue.

El hotel, que se encuentra estratégicamente situado en Madison Avenue esquina con 38th Street, ofrece un cómodo desplazamiento a las instalaciones deportivas del torneo, motivo por el cual también ha acogido a jugadores de alto nivel y jóvenes promesas como Victoria Azarenka, Hubert Hurkacz, Madison Keys y Brandon Nakashima.

Gracias a su ubicación idílica en el centro de Nueva York, permite inspirar momentos extraordinarios, además de cautivar a sus huéspedes con su atención al detalle. Para estos atletas de élite, dormir bien por la noche y ayudarles a sentirse como en casa -incluyendo la 'recarga de pilas' en el lobby del hotel tras un partido, como en el caso de Ruud, o encontrar el lugar idóneo en la ciudad para concentrarse y relajarse, en el caso de Swiatek- fue vital para que pudieran concentrar toda su energía en el torneo.

"Tener la oportunidad de ofrecer una experiencia de inspiración y relajación a jugadores de este calibre que están haciendo historia, es la razón por la que amamos el negocio de la hostelería", declara Carlos Salomon, director general de NH Collection New York Madison Avenue.

Además, ofrece lujo europeo refinado y un diseño sofisticado de mediados de siglo que evocan a los días dorados del apogeo de la creatividad de Madison Avenue con fantásticas obras de arte vintage, elementos arquitectónicos excepcionales y extraordinarios detalles de época. Su corta distancia de Times Square, Broadway, la Biblioteca Pública de Nueva York, Bryant Park o de la estación Grand Central hacen que sea el mejor destino para tus vacaciones o viajes de trabajo.

El servicio de esta cadena hotelera es excepcional, puesto que los equipos prestan una atención al detalle, tratando que los huéspedes deseen revivir una y otra vez las sensaciones extraordinarias obtenidas a partir de una atención personalizada y un servicio superior. Tanto si viajan por trabajo o por ocio como si desean reunirse o buscar momentos de relax, los hoteles NH Collection proporcionan espacios inspiradores, versátiles y estimulantes para conseguir el mayor nivel de creatividad y disfrute.

El hotel NH Collection New York Madison Avenue forma parte de NH Hotel Group, una cadena hotelera de origen madrileño, aunque no ha sido la única vinculación española con el US Open de este año. El finalista Ruud estudió en la Rafa Nadal Academy, la escuela de tenis del tenista Rafael Nadal, y el jugador más joven en ascender al número 1 del ranking mundial, Carlos Alcaraz, es también español.