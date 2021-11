Nico Furtado, esquivo, evita hablar de su relación con Ester Expósito

MADRID, 12 (CHANCE)

Convertida en una de las actrices más deseadas del panorama nacional y en la española más seguida de Instagram, Ester Expósito está de nuevo enamorada. Y es que según descubría la revista Hola hace algunas semanas, la protagonista de 'Élite' ha recuperado la ilusión con el actor uruguayo Nicolás Furtado cinco meses después de su ruptura con Alejandro Speitzer, con el que vivió dos años de discreta relación.

Un incipiente noviazgo sobre el que Ester no se ha pronunciado por el momento - ya que no suele hablar de su vida privada - y sobre el que le hemos preguntado a Nico que, siguiendo los pasos de su chica, prefiere no confirmar la relación.

El atractivo actor, en España por motivos laborales - ya que está rodando en Madrid su nuevo proyecto - fue uno de los asistentes a los Premios GQ a los Hombres del Año 2021 (una fiesta a la que también acudió Ester como vimos en sus redes sociales, pero en la que no pasó por photocall) y aseguró que está feliz en esta nueva etapa en nuestro país, donde pronto comenzará a rodar una película con Maggie Civantos.

"Me veo un par de años en Madrid. Me gusta mucho esta ciudad y me parece muy interesante", ha añadido, sin confesar si su novia es uno de los motivos por los que está tan a gusto en nuestro país: "De esas cosas tan personales prefiero no hablar, pero gracias por preocuparte por mis sentimientos", ha respondido visiblemente incómodo cuando le hemos preguntado por Ester Expósito.

Ante nuestra insistencia, y admitiendo que está "feliz" y que le gustaría trabajar con su pareja pero también "con la mayor cantidad de gente posible, sin hacer hincapié en tal o cual porque siempre es un aprendizaje", ha dejado claro que no va hablar de su relación con Ester, de la que ha prefrido no destacar nada: "tu te preocupas por mis sentimientos, te lo agradezco porque es muy importante, pero espero que sepan entender, trato de centrarme en mi trabajo".