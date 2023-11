Nicolás Coronado: "Estoy súper agradecido a la vida de venir de una saga con tanto arte"

MADRID, 16 (CHANCE)

Nicolás Coronado ha estado este jueves en la presente este jueves en la presentación de 'Desnudos por la vida', el nuevo programa de Telecinco que tiene como objetivo sensibilizar a los espectadores sobre la importancia de la prevención del cáncer, que llega a la parrilla el próximo miércoles 22 de noviembre.

Allí, hemos hablado con el joven y nos ha confesado que "en cuanto nos llegó esta propuesta yo creo que a todos nos saltó la misma alarma: nuestras inseguridades", pero sin embargo, grabando el programa se han dado cuenta que "hay un mensaje súper importante, que viene a salvar vidas y además, tomas conciencia de la lucha a la que se enfrenta mucha gente".

Además de ver mucho desnudo, Nicolás nos ha desvelado que también "ha habido mucha ternura unida a toda la sensualidad" y no ha dudado en calificarlo como "un programa diez, un éxito" que va a hacer reír a todos los espectadores.

Por otro lado, el hijo de José Coronado nos ha contado cómo lleva su estancia en el campo: "Desde hace ya cuatro años me fui al campo, la pandemia me pilló en el campo", desvelándonos que "no es difícil si tienes la suerte de que tu pareja tiene la misma perspectiva, ama la naturaleza y el campo como yo".

Le hemos preguntado también por la reciente operación a la que se ha sometido su tío, Miguel Bosé, pero se ha mostrado bastante parco en palabras: "No me meto ahí, sé que mi tío tuvo hace muchos años un accidente de moto, de vez en cuando hay que ajustar cositas".

Además, nos ha confesado que "no he dicho nada" a ningún miembro de su familia en cuanto a la participación en este programa, ya que quiere que vean el espacio en televisión y que se sorprendan: "No les he hecho ningún pase... no es lo mío esto del striptease y ya que lo vean en la tele todo montado".

Nicolás reflexionaba sobre la familia a la que pertenece y asegura que "todo esto me ha venido a aportar un gran aprendizaje tanto para mí mismo como para la gente que se acerca a mí, yo quiero que la gente me valore por quien soy y no por venir de donde vengo" y añadía: "Estoy súper agradecido a la vida de venir de una saga con tanto arte y tanto artista".

El joven aprovechaba las cámaras para dejar claro que "no hay que valorar a las personas por lo que consiguen sino por cómo caminan y ahí, desde mi abuela hasta mi padre son chapó como personas" y terminaba la entrevista con una frase ideal: "Hay que romper un poco los moldes y creo que mi familia lo ha hecho".