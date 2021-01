Nicolás Gemio entra en directo en el 'Deluxe' y defiende públicamente a su hermana, Isabel Gemio

MADRID, 17 (CHANCE)

Nicolás Gemio no ha podido aguantar todo lo que su hija estaba diciendo sobre su hermana, Isabel Gemio, y ha sorprendido al programa y a los espectadores que estaban disfrutando de él con una llamada telefónica en directo para defender públicamente a la periodista.

Anabel, sobrina de la Gemio, ha dejado claro desde el primer momento que aparecía en el plató de televisión que su relación con su tía era inexistente y con su padre llevaba dos años sin hablarse porque habían tenido muchos encontronazos a lo largo de los años.

Nicolás Gemio ha entrado en directo y ha defendido públicamente a su hermana diciendo las siguientes palabras: "En primer lugar quiero pedirle públicamente perdón a mi hermana por el dolor y el daño que está causando Anabel y dicho esto voy a explicar yo los motivos por los que está Anbel cobrando euros. Esos daños fueron tenerla dos o tres años en su casa a cuerpo de rey, fueron tenerla en una terapia pagando 150.000 pesetas cada mes para sacarla de una muerte segura, fueron arreglarle la boca, fueron pagarle una psicóloga para curarle la enfermedad mental que tiene".

Jorge Javier Vázquez e interrumpía porque se tenían que ir a publicidad y el padre de Anabel no ha querido esperar y le decía al presentador: "Vale, pues nada, me voy". De esta manera, solamente hemos podido oír esas palabras del hermano de Isabel Gemio que no se ha dirigido a su hija como 'hija' y que se ha visto en la obligación de entrar en directo para defender el honor de su hermana.