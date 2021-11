Nicole Kimpel feliz y orgullosa de lo trabajador que es Antonio Banderas

MADRID, 6 (CHANCE)

Nicole y Bárbara Kimpel presentan la nueva colección de su firma 'Baniki', esta vez en una tienda física como es Pompeu. La pareja de Antonio Banderas y su hermana se han dejado ver de lo más sonrientes porque además, presentaban también una colección que han creado con una conocida marca de relojes suizos.

Las dos hermanas han demostrado la buena relación que hay entre ellas y han explicado cómo se encuentran en este momento: "Teníamos nuestra marca en el Corte Ingles y ahora también en Pompeu, vamos a empezar a poner nuestra colecciones aquí. Estamos muy felices, son encantadores" y resaltan la importancia de que utilizar productos españoles para sus prendas: "Usamos productos de España, queremos seguir así, usando más productos de tejidos locales y también estamos muy felices".

Además, ambas se sienten muy orgullosas por abrir una nueva colección de relojes: "También estamos muy felices porque vamos a empezar una nueva colección de relojes, nosotros hemos vivido bastante tiempo en suiza y esa marca de relojes es la mejor". en cuanto a Stella banderas, Nicole se deshace en halagos hablando de ella: "Es encantadora, es una chica muy maja, está trabajando muy duro con Antonio y en el proyecto de company que tenemos el estreno en noviembre, ella forma parte de este proyecto, es un equipo muy fuerte y muy bueno".

La alemana desvela que su pareja no se ha tomado ningún descanso y que sigue teniendo un ritmo de trabajo bestial: "Ojalá un poquito, pero no, trabajando mucho, pero es su proyecto, es su vivir, está haciendo otros proyectos, cositas juntos, trabajando muy fuerte", pero no le importa porque tienen proyectos juntos y eso le hace estar todavía más unida a él: "Sí, hemos abierto 'Doña Inés' y también otro restaurante italiano, que a mi me encanta, quizás antes de las Navidades".