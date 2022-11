Nidia Ripoll, madre de Shakira, prefiere no aclarar sus palabras sobre Gerard Piqué

MADRID, 1 (CHANCE)

Mientras que el padre de Shakira continúa ingresado en el hospital, la artista tiene que seguir sumergida en acordar la custodia de sus hijos con Gerard Piqué tras su separación. Y es que ambos siguen compartiendo el día a día junto a sus hijos, intentando que los pequeños lleven la separación de una forma más amena.

Por el momento, William Mebarak se encuentra dentro de la estabilidad, y ha sido su propia mujer, Nidia Ripoll, quien lo ha confirmado: "Bien, estable. Ahí está mejorando". También ha comentado que en pocos días podría recibir el alta: "Si Dios quiere sí", algo por lo que Shakira estaría más tranquila tras este gran susto.

Hace tan solo unos días, Nidia reconocía que Gerard Piqué habría ido a visitar a su marido, ya que según ella misma decía "seguimos siendo familia". Palabras que causaron un gran revuelo ya que dieron a entender que, a pesar de todo, el vínculo entre el futbolista y Shakira no está roto del todo.

Algo que Nidia ha preferido no confirmar ni desmentir, intentando no aclarar si es verdad que Piqué se se ha preocupado por el estado de salud de su marido, pero deja que la gente piense que es así: "Estoy pensando que usted me acaba de decir que está preocupado por esa noticia, entonces ya no la contesté, dejemos eso así como está".

La madre de Shakira insiste en que no quiere hablar del tema: "No quiero hablar nada de eso". No es la primera vez que Nidia habla más de lo que a su hija le gustaría, y es que la colombiana guarda un especial cariño al padre de sus nietos.