Nieto admite que podría ser candidata del frente de izquierdas por "consenso" pese a limitaciones de mandato de IU

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz del grupo parlamentario Unidas Podemos por Andalucía y responsable de Política Institucional de IU Andalucía, Inmaculada Nieto, ha expresado este miércoles su convencimiento en que el proceso de negociación" abierto para conformar una candidatura amplia de formaciones de izquierda de cara a las elecciones andaluzas del 19 de junio "acabe bien", y ha reconocido que sería "un honor" encabezar la candidatura a la Junta si reuniera el "suficiente consenso" para ello, lo que le permitiría compatibilizar ese rol con la limitación de mandatos que los Estatutos de IU fijan para sus cargos públicos.

El artículo 78 de los Estatutos de IU aprobados en la XII Asamblea Federal, sobre los criterios para la elaboración de candidaturas, recoge que "las personas electas como cargos públicos de Izquierda Unida no podrán optar al mismo cargo de manera consecutiva tras más de dos legislaturas completas u ocho años en el supuesto de elecciones anticipadas o mandatos parciales".

No obstante, se contempla en el mismo artículo la excepción de prolongar ese mandato "siempre que obtuvieran, en votación individualizada en el órgano competente para su elección, el 60% de los votos emitidos en la primera prórroga y el 75% en las siguientes prórrogas".

Inmaculada Nieto, que ha sido parlamentaria autonómica de IU durante las tres últimas legislaturas consecutivas --las novena, décima y undécima del Parlamento andaluz--, ha reconocido a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en la Cámara que existe esa limitación de mandato, pero también ha explicado que "cualquier hombre o cualquier mujer que genere el consenso suficiente en el ámbito de la confluencia y de las organizaciones que nos vemos concernidas para concurrir juntos a las elecciones puede ser candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

Así, ha apuntado que "la limitación de mandato del Estatuto de Izquierda Unida no es incompatible con que una persona que genere el consenso suficiente en el ámbito de las organizaciones que están negociando concurra a las elecciones". "La salvedad es política, y es la que les he dicho, el consenso", ha añadido.

A preguntas de los periodistas sobre qué le parecería ser candidata a la Junta, Inmaculada Nieto ha señalado que, como ya ha respondido "muchas veces", para ella "sería un honor", igual que "para cualquier hombre o cualquier mujer de nuestro espacio político", según ha apostillado, "si generara el suficiente consenso para ello".

La parlamentaria de IU ha defendido que todo esto es "un proceso de elaboración colectiva que queremos que salga bien", y "los consensos robustos nacen de disensos honestos".

En esa línea, ha incidido en que "hay un proceso delicado abierto, que está de manera inminente para finalizar", y por parte de la federación de izquierdas han sido "muy responsables durante todo este tiempo" y "no queremos trasladar" a través de los medios de comunicación "ningún mensaje que pudiera distorsionar la finalización feliz de este proceso que estamos conjurados a que salga bien".

"Y esto no tiene nada que ver con una cuestión reglamentaria o formal", sino con "un consenso político con el que queremos avalar una alternativa de gobierno para Andalucía", según ha abundado Inmaculada Nieto para añadir que, "efectivamente", los Estatutos de Izquierda Unida "establecen esa limitación de mandato, pero esto no obsta a que, con el consenso político" necesario, "se le abra paso a lo que mejor opción se considere". "No hay ningún estatuto que bloquee un consenso político", ha aseverado al respecto.

En esa línea, ha expresado que "el consenso es lo que marcará finalmente lo que hagamos, y estará bien hecho", y ha puntualizado que, si su trayectoria como parlamentaria ha "terminado aquí", quedará "encantadísima y a disposición de una campaña en la que me voy a fajar absolutamente".

DISCRECIÓN EN TORNO A LAS NEGOCIACIONES

Sobre la marcha de las negociaciones para la candidatura amplia de izquierdas, y a preguntas de los periodistas, ha comentado que ella no participa "de manera directa" en las mismas porque "no es mi papel en este proceso político", si bien ha comentado que son asuntos "delicados", y "tenemos una enorme responsabilidad de que salga bien", de modo que "prima la prudencia y la discreción hasta tanto todo acabe".

"Estamos convencidos de que acabe con bien, pero se requiere una contención que yo comprendo que no es exactamente lo que desearían" los periodistas, ha continuado Inmaculada Nieto antes de defender que "los consensos, para que sean robustos, deben conducirse por ese espacio de prudencia".

YOLANDA DÍAZ, "PENDIENTE" DE LAS NEGOCIACIONES

Tras subrayar que "los tiempos están tasados", y "todos vamos a llegar a la meta el 19 de junio", Inmaculada Nieto también ha señalado, en respuesta a preguntas de los periodistas sobre el papel que pueda desempeñar la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la campaña de las elecciones andaluzas, que "ya con sus políticas y con el beneficio que generan en Andalucía", la ministra "nos ayuda extraordinariamente".

En todo caso, ha añadido que "por supuesto" que Yolanda Díaz "está pendiente de nuestro proceso". "Somos su gente en Andalucía, y efectivamente ella va a estar implicada", está "pendiente de nuestros pasos y va a compartir la alegrías que a buen seguro le vamos a dar al pueblo andaluz cuando termine este proceso electoral", ha agregado Inmaculada Nieto, quien en esa línea ha señalado además que "físicamente seguro" que la vicepresidenta segunda "va a venir a Andalucía los próximos dos meses" antes de las elecciones.

Finalmente, a preguntas de los periodistas sobre el diputado de Unidas Podemos por Cádiz en el Congreso, Juan Antonio Delgado, que concurre a las primarias que ha activado Podemos en Andalucía para elegir a sus candidatos a las elecciones del 19 de junio, Inmaculada Nieto ha señalado que es un "magnífico compañero" y "muy buen diputado", por su "misma circunscripción" además, la de la provincia de Cádiz, y "una persona excelente", según ha concluido.