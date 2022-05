Nieto critica el "profundo desconocimiento" de Andalucía que tiene Olona, a la que sólo interesa "el griterío"

SEVILLA, 25 (EUROPA PRESS)

La candidata de 'Por Andalucía' a la Presidencia de la Junta, Inmaculada Nieto, ha criticado este miércoles el "profundo desconocimiento" de esta comunidad que tiene la candidata de Vox, Macarena Olona, a la que sólo interesa "el griterío y espectáculo" porque "no hay nada más detrás".

Nieto se ha pronunciado así durante su intervención, en Sevilla, en un encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía en colaboración con la Fundación Cajasol dentro del ciclo 'Andalucía Vota' con los aspirantes a la Presidencia de la Junta de los principales partidos en las elecciones autonómicas del 19 de junio.

Según ha señalado, es una "evidencia" que Olona "no vive en Andalucía" y que "desconoce profundamente" la realidad de esta tierra, limitándose al "griterío y el espectáculo".

En su opinión, "Vox no aporta nada bueno ni positivo" a la política andaluza y su único interés es que "no baje el griterío y el ruido". "No hay nada más detrás", según ha expresado Nieto, quien ha definido el proyecto de Vox como el del "capitalismo salvaje y un poder publico que solo sirva para lucimientos en tribuna", algo que, a su juicio, también comparte con el PP-A.

Ha señalado que las políticas de ambos partidos son "lesivas" para Andalucía. Para Nieto el "problema" no es Olona, en referencia a su desembarco como candidata a la Junta, sino la "agenda política de PP y Vox" y ha reprochado al presidente de la Junta y candidato 'popular' a la reelección, Juanma Moreno, que se haya apoyado en Vox en el Parlamento cuando podía haber buscado otras opciones.