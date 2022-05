Nieves Álvarez, enamoradísima de Bill Saad: "Es excepcional, un hombre estupendo, tengo mucha suerte"

MADRID, 25 (CHANCE)

Tras su espectacular y comentadísimo paso por el Festival de Cannes, Nieves Álvarez ha reaparecido en la fiesta de la primavera que la revista In Style ha organizado en Madrid y, como no podía ser de otra manera, ha acaparado todas las miradas con un impresionante diseño en color plata con escote halter y la espalda descubierta.

Imparable después de más de 3 décadas sobre las pasarelas, la modelo también vive un momento muy dulce en el terreno personal, ya que desde hace unos meses mantiene una discreta relación con el empresario de origen libanés Bill Saad. Una historia de amor que prefiere mantener alejada de los focos que siguen cada uno de sus pasos pero que no esconde y que, es innegable, la tiene en una auténtica nube.

"Estoy muy bien, muy contenta, y Bill es estupendo. Es un hombre excepcional, tengo mucha suerte" confiesa con un brillo especial en la mirada, sin desvelar sin embargo si ha pensado en dar un paso más y afianzar su relación con... ¿un paso por el altar?: "Uy, te estás alargando mucho" responde con humor cuando le preguntamos por este tema.

Admitiendo que todavía ve las vacaciones muy lejanas por su intensa agenda profesional - "no paro pero estoy muy contenta" - Nieves todavía no sabe qué hará este verano, y prefiere no desvelar si la podremos ver en alguna playa española con Bill.

Con quien sí la veremos seguro será con sus tres hijos, Adriano, Bianca y Brando - fruto de su relación con Marco Severini - con quienes tiene una relación de lo más especial. "Están terminando exámenes" nos cuenta, reconociendo que es una madre exigente porque, como padres, "hay que estar encima, ahí, apoyándoles y escuchándoles". "A veces necesitan que les dejes un poco, pero te tienen que sentir cerca" añade. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!