Nieves Álvarez nos desvela cómo se encuentra a punto de cumplir 50 años

Hace unos días veíamos a Nieves Álvarez pasear por las calles de Madrid junto a Bill Saad de lo más romántica. Atravesando uno de los mejores momentos de su vida a punto de cumplir 50 años, la modelo se ha dejado ver esta semana ante las cámaras y nos ha confesado cómo está viviendo este año tan especial.

"Yo los llevo muy bien, estoy súper orgullosa de llegar a los 50, jamás pensé que iba a llegar a esta edad haciendo lo que hago, disfrutando cada día de mi profesión, de enfrentarme a nuevos retos y la verdad es que estoy en un momento muy bonito y muy dulce de mi vida, solo espero que estos 50 empiecen y sigan igual que estoy ahora, que vayan a mejor" nos explicaba la modelo.

A pesar de que los "cincuenta te imponen" Nieves nos aseguraba que "nunca le he dado tanta importancia a mi edad, es una de las cosas que siempre me ha condicionado más en mi profesión, a las modelos nos hacen sentir mayores desde los 18" y eso es algo que ha detestado desde siempre porque "no me gusta que me hayan dictado lo que puedo o no puedo hacer por mi edad".

En cuanto a su relación sentimental, Nieves nos aseguraba que está muy feliz: "Sí, dos añitos, muy feliz, muy contenta, muy serena y felicísima. Fenomenal, no me ves estupenda" y se deshacía en elogios hablando de Bill: "Es una persona maravillosa y muy, muy simpática, pero tenéis que entender que cuando alguien no está acostumbrado a lidiar con los medios, también hay momentos en los que al principio se asustaba, a veces no entiende determinado interés dice pero yo por qué intereso es normal, me apoya mucho".

Eso sí, por muy bien que esté con el empresario, por el momento no piensa en boda: "Eso no sé, me veo celebrando los 50 eso es lo único que veo ahora en el futuro", por lo que tendremos que disfrutar de su fiestón y más adelante ya se verá si se da el 'Sí, quiero' o no.

Por otro lado, Nieves nos desvelaba que conoce al Rey Carlos III "por motivos profesionales y ya está, fue una experiencia maravillosa. Sencillamente motivos profesionales, estuvimos allí, nos recibieron súper amables y fue una velada increíble, pero nada más".

Además, nos desvelaba que "es que es una persona más, solamente que es rey, muy agradable, muy simpático, siempre tenía una palabra agradable para todo el mundo, muy agradable".

Por último, le preguntábamos por su faceta de mamá de tres adolescentes y nos reconocía que lo lleva "como todas las madres, tengo tres adolescentes y como todas, remando día a día, acompañándoles en ese camino difícil que es la adolescencia por el que todos hemos pasado pero súper orgullosa de mis hijos. Es algo por lo que todos hemos pasado. Impone porque va multiplicada por tres, a veces les digo darme tregua".