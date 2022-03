Nieves Álvarez nos desvela el próximo país que quiere visitar

MADRID, 19 (CHANCE)

Nieves Álvarez está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, sobre todo desde que sabemos que ha encontrado de nuevo el amor de la mano de Bill Saad, un empresario al que ya sabemos que no le gustan las cámaras de la prensa, pero que en cambio le apasiona España y la modelo.

Hablamos con la protagonista de nuestra noticia y nos confiesa no estar preparada para hacer de guía turística con Bill Saad por las calles de París: "no, bueno, no soy tan buena guía turística porque me conozco parís por trabajo pero sí que es una ciudad que conozco muchos rincones y que me encanta". Eso sí, la modelo espera que entre sus próximos destinos se encuentre Bután, país de Asia del sur, al que todavía no ha podido viajar: "Bután, me queda por conocer ¿te suena bien? Allí apareceré alguna vez".

La modelo nos ha confesado que ha pasado tanto tiempo en París por temas laborales que considera la ciudad como su segunda casa: "mi vida, durante estos treinta años, aparte de trabajar, lo que he hecho es viajar, forma parte de mi día a día. París para mí es mi ciudad, es mi segunda casa".

Nieves está en uno de sus mejores momentos, tanto personales como profesionales, ya que nos ha asegurado que tiene varios proyectos pendientes para el resto del año y están relacionados con su faceta de mujer empresaria: "estamos en el primer trimestre del año, yo creo que me quedan cosas muy interesantes por hacer y estoy cocinando osas que no sé si darán a luz a final de este año, a lo mejor tenemos que esperar un poquito al año que viene. Descarta que alguno de esos proyectos tenga que ver con la cocina: no te preocupes, yo cocinar no sé. Es una especie de definición que he hecho yo, no voy a cocinar nada más que proyectos".

Así nos hablaba Nieves Álvarez en la presentación de su segunda cápsula junto a 'The extreme collection', donde nos confesaba estar muy agradecida: "la verdad es que esta colaboración me hace muy feliz porque potencia la marca España, todo se fabrica aquí y me dan la posibilidad de desarrollar esta parte más creativa".