Nieves Álvarez nos habla de su pareja minutos antes de desfilar

MADRID, 18 (CHANCE)

Nieves Álvarez estuvo presente este viernes en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y desfiló para L'Oreal derrochando su profesionalidad. La modelo está viviendo uno de sus mejores momentos de su vida, gozando de una tranquilidad más que merecida después de llevar a España como bandera fuera del país y nos sigue dejando boquiabiertos cuando se sube a una pasarela o acude a un evento, como en los Premios Goya 2023.

Hablábamos con la modelo antes de desfilar y nos confesaba que "siempre se tienen nervios cuando haces cosas bonitas e importantes", pero se siente de lo más cómoda porque en esta ocasión predomina la "diversidad, con caras que no conocía y entonces es bonito ver el motivo por el que estamos aquí todas reunidas".

Pero... ¿qué hace Nieves antes de subirse a la pasarela? la modelo nos desvelaba sus tips: "me miro al espejo, miro cómo es el traje, miro qué movimiento tengo que hacer para que se luzca la creación del diseñador y hombre te concentras, pero vamos tampoco es que tenga que hacer ningún ritual".

En cuanto a qué significa para ella esta semana de la moda en Madrid, Nieves nos explicaba que "en primer lugar es mi ciudad, es mi moda, es mi país", un evento en el que "empecé a dar mis pasos como modelo", por lo que le "tengo un especial cariño a esta pasarela, a los diseñadores, vengo aquí y me siento como en casa".

Tan generosa como siempre, la modelo nos conquistaba cuando nos contaba que no siente ninguna presión "¡Qué presión! Yo estoy aquí con mis compañeras, con las jóvenes, las nuevas generaciones", asegurando que está "sobre todo feliz de poder seguir estando aquí y de poder vivirlo con esa emoción que lo vivo, es decir, soy una grandísima afortunada".

Nieves nos ha desvelado que las bases de su amor son el "respeto y admiración". Muy enamorada de su pareja, el empresario Bill Saad, gran ausente en esta jornada de viernes, nos ha confesado que "no está en España así que no podía estar hoy aquí, pero me ha visto desfilar en París, así que". La modelo nos explicaba además que su pareja es "más detallista" que ella, de hecho nos comentaba que "no le podré alcanzar nunca".