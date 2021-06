Nieves Álvarez, protagonista del look del día con un minivestido ideal para las tardes de verano

MADRID, 30 (CHANCE)

Nieves Álvarez se ha consolidado, por méritos propios, como una de las mujeres más estilosas de nuestro país y no hay aparición pública de la modelo en la que no acapare todas las miradas, y no solo por su impresionante belleza sino también por su elegancia innata y sus looks siempre acertados.

Si hace unos días la presentadora de 'Flash moda' impactó con un ajustadísimo mono de leopardo en color verde en la fiesta que la firma Bvlgari ofreció en Ibiza, en esta ocasión Nieves nos ha enamorado con un outfit ideal para las tardes de verano.

Un minivestido estampado con motivos naturales y flores de estilo camisero con cinturón en lazada a juego, manga tres cuartos ligeramente abullonada y falda con vuelo con el que la modelo se convirtió en la gran protagonista de la Gala de la III edición de los Premios Inspiring Girls, donde entregó uno de los galardones.

Impecable como siempre, Nieves combinó su favorecedor minivestido - cuyo diseñador desconocemos por el momento - con unas sandalias de altísimo tacón en color dorado, un mini bolso rosa fucsia con cadena dorada al hombro y, como no podía ser de otra manera en un evento que se celebró de día, unas gafas de sol estilo aviador con las que la maniquí estaba espectacular.

Centrada en el trabajo después de la temporada complicada que hemos vivido a causa del Covid, la presentadora confiesa que las vacaciones "no es lo que más me preocupa ahora mismo". "Están surgiendo nuevos proyectos, nuevos trabajos. Estoy feliz, acabo de venir de Ibiza de trabajar con Bvlgari, me voy ahora también. Voy a estar en el festival de Cannes* Estoy feliz de volver a retomar la actividad, de subirme a un avión todos los días y no tengo palabras. Mi programa, 'Flash moda', ha cumplido nueve años así que como si me hacen trabajar todos los días, no me importa", ha asegurado radiante.

Muy discreta, eso sí, Nieves ha preferido mantener el misterio respecto a su vida privada. "Yo estoy muy bien. Estoy fenomenal. Siempre estoy acompañada, ¿me veis alguna vez sola? Me acompañan por ahí", ha señalado sonriente sin confirmar o desmentir si continúa su relación con el abogado Manuel Broseta, con quien la vimos por primera vez el verano pasado.