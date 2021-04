Nieves Álvarez se sigue poniendo nerviosa en los desfiles

MADRID, 10 (CHANCE)

Nieves Álvarez ha vuelto a la Madrid Fashion Week de la mano de Lola Casademunt y nos ha confesado que a pesar de todos los años que lleva en el mundo de la moda, se sigue poniendo nerviosa: "Me pongo muy nerviosa aún. Disfruto muchísimo. Llevo muchos años y empieza la música y mi corazón me va a mil. Esta temporada es especial. Viendo lo que está sufriendo el sector y tener la oportunidad de hacer desfiles presenciales les da muchas oportunidades de presentar las colecciones que las están haciendo con mucho esfuerzo. Hoy es motivo de celebración".

Aunque la modelo ya se bajó de las pasarelas no descarta subirse en ocasiones puntuales, ahora tiene otros proyectos, como su programa de TV sobre moda: "Yo de manera puntual y disfruto mucho. Cuando me lo dijeron me pareció una buena idea de apoyar a mi ciudad y apoyar a los diseñadores. En ocasiones especiales si, los limites no me los pone nadie, me los pongo yo. La moda es mi vida, me apasiona y me da la felicidad, a veces también me da disgustos, como todos los trabajos. Soy una privilegiada".

Durante esta pandemia Nieves ha tenido tiempo de estar en casa y disfrutar de sus hijos: "Tienes ese tiempo que nunca has tenido. Hemos estado todos, ha sido un shock para todos pero hemos aprendido lo vulnerables que podemos llegar ser. Y como te cambia la vida de un día para otro. Y soy afortunada porque toda mi familia está bien". Nieves es feliz pero aún le queda mucho por hacer: "Tengo muchas espinitas, soy una mujer súper inquieta y tengo muchas cosas en mente".