Nieves Herrero, dolida tras el desencuentro con Tita Cervera

MADRID, 14 (CHANCE)

Hace un mes nos enterábamos de que la Baronesa Thyssen podría estar en desacuerdo con algunos temas que se están plasmando en el libro biográfico que Nieves Herrero ha escrito de ella. Después de saber que la periodista era la encargada de relatar su historia, la protagonista anunciaba a través de una llamada al programa 'Y ahora Sonsoles' que había decidido escribir su propia biografía.

Sin embargo, la última vez que Europa Press pudo hablar con Nieves nos confesaba que la novela seguía "su curso" y que "la editorial tendrá que dar la última palabra, están ello". Finalmente, este miércoles 14 de junio, la escritora ha presentado públicamente la novela de la vida de 'La baronesa' (Ediciones B).

Una obra que sale a la luz después de la decisión de la propia Carmen Cervera de dejar de trabajar conjuntamente en este libro y que viene acompañada de revelaciones como el ofrecimiento del presidente ruso, Vladimir Putin, para llevar a su país la colección de Tita.

Herrero no ha podido evitar romperse cuando ha asegurado que "a mí esto me ha afectado muchísimo" y ha pedido que "os pongáis en mi piel" ya que "han sido tres años participando de muchas cosas, de entrando y saliendo de su casa en La Moraleja, abriéndose en canal porque realmente ha sido muy generosa conmigo".

"Ayer un cantante que se llama Marwan dijo que uno tiene que aprender a defender sus derechos y yo hoy defiendo los derechos de cualquier periodista, de cualquier trabajador, de cualquier responsable de un libro que ha estado trabajando tres años dejando a un lado, como todos sabéis, yo trabajo en la radio" explicaba la periodista.

Nieves ha asegurado que "el poco tiempo que tenía se lo he dedicado en cuerpo y alma a Tita Cervera" durante "tres años, fines de semana, mi tiempo, mi tiempo que no lo han tenido ni mis hijas, ni mi familia, ni mi marido, ni mis amigos entonces cómo no voy a estar afectada".

La periodista ha confesado que "tengo sentimientos" por lo que cree que es muy fácil "entender cómo se siente uno cuando de repente le dicen primero que se va a negro una relación cuando una semana antes estábamos hablando, riéndonos, hablando en el mes de enero de cómo iba a ser esta novela..." explicaba.

Nieves se ha roto en la presentación porque verdaderamente ha sentido una profunda decepción al no esperarse esta actitud por parte de Tita Cervera: "Cuando piensas que una persona se abre en canal contigo, pues piensas que se va a retomar todo e incluso la editorial pensábamos que esto que se había oído en un programa de televisión no podía ser real".