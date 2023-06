Nieves Herrero, sin miedo a la posible demanda de la Baronesa Thyssen tras la publicación de su libro

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

Después de tres años trabajando codo con codo en lo que iba a ser una biografía autorizada, la Baronesa Thyssen 'desaparecía' sin dar ningún tipo de explicación y dejaba de contesar a las llamadas y los mensajes de Nieves Herrero. A pesar del durísimo revés que supuso para la periodista, y de la falta de respuestas por parte de Carmen Cervera, decidía seguir adelante con el proyecto en solitario y este miércoles lanzaba su biografía novelada, 'La Baronesa'.

Incapaz de contener las lágrimas durante la rueda de prensa, la escritora confesaba que no entiende la actitud de la coleccionista de arte y reconocía estar pasándolo muy mal: "Esto me ha afectado muchísimo. Han sido tres años que he dedicado todo mi tiempo a la baronesa, he estado entrando y saliendo de su casa de La Moraleja, se ha abierto muchísimo conmigo y lógicamente estoy muy afectada".

A su dolor por ver que de la noche a la mañana Tita prescindía de ella para escribir su biografía, y con la duda en el aire de si la baronesa pretendía que diese una "versión edulcorada" de su vida que Nieves no estaba dispuesta a dar, se une la intención de la aristócrata de demandar a la periodista. Según 'Espejo público', le pidió que no publicase el libro, lo ha publicado y ahora está esperando a que sus abogados lean con detalle todo lo que cuenta para iniciar medidas legales.

Una posible demanda a la que Nieves no tiene ningún miedo, como ha confesado en exclusiva para las cámaras de Europa Press. "El libro se iba a llamar 'Yo tita', y en él estaban una serie de cosas que evidentemente en este libro no aparecen, pero aparecen otras que a lo mejor a Tita le gustan menos porque su vida tiene claros y tiene oscuros y yo lo que he procurado es basarme mucho en lo que ya conocemos y está publicado de ella. Creemos que sabemos mucho de ella, pero yo creo que hay mucho desconocido también de ella" asegura.

Dando fuerza a los rumores de que Tita la 'apartó' de su biografía por no estar dispuesta a edulcorar su apasionante vida, la periodista apunta que "a todos nos gustaría que nuestra vida fuera maravillosa y que todo fuera de color de rosa. Pero la vida te pone en otros derroteros, con personajes y personas que a lo mejor no han sido las convenientes ni las mejores a lo largo de tu vida". "Entonces esos claros y oscuros son los que yo quería reflejar. A Tita le gusta muchísimo 'Lo que el viento se llevó', pero evidentemente yo esa novela no la podía escribir" ha reconocido.

El pasar del "todo a la nada" de la noche a la mañana le ha dolido muchísimo y no lo oculta: "Me he perdido, no sé qué ha habido entre medias. Tres años de trabajo, tres años intentando saber más del personaje, y es como si tú trabajo no hubiera valido nada. Me ha hecho estallar la cabeza, me ha hecho estar muy sensible, me ha hecho llorar, me ha hecho tener ansiedad, me ha hecho perder salud, y me ha hecho pensar de todo".

"Eso es como el amor frustrado, ese amor que de repente se ha roto. Eso está siempre presente en tu vida, porque había algo que finalmente se ha roto por completo, pero no sabes el motivo. Teníamos confianza y me hubiera gustado que me dijese algo" añade, dejando claro que tras la desaparición de Tita decidió seguir con el proyecto, que no es en sí una biografía. "Es una novela interesante. Vamos a descubrir a un personaje muy increíble... Hay momentos en los que parece un thriller, momentos en los que parece una novela de amor, hay momentos que parecen una novela de desamor, hay momentos que parecen que estamos ante una mujer fascinante, hay momentos que te das cuenta de que es una mujer de carne y hueso con sus miedos y con sus soledades. Eso es lo que yo he querido contar y un poco transmitir a todo el mundo" explica.

Por eso, no tiene ningún miedo a la demanda que se especula con que podría interponer la Baronesa: "Si hay algo demandable y si lo encuentra que me demande. Está en su derecho, pero es imposible porque hay una documentación muy fuerte donde hay entrevistas, artículos... Lo hemos parado aquí pero hay mucho más". "Todo está muy contado y muy dicho, y yo solo lo he novelado" afirma.

Conociendo a Tita tan bien como la conoce después de tres años compartiendo muchos momentos, Nieves cree que su relación con su hijo Borja Thyssen es un imposible y nunca llegará la paz definitiva. "Ellos siempre van a estar yendo y viniendo como las olas, con sus mareas, con sus calmas, chichas. Esa calma que precede a la tormenta. Pero yo creo que es imposible, son incompatibles. Pienso, que no tienen ningún tipo de compatibilidad, aunque me encantaría que alcanzara la paz familiar" confiesa.

"Yo a Tita la veo muy sola porque creo que tiene* Tampoco se fía de quien se acerca hasta ella y entonces el círculo es muy estrecho, muy limitado, muy pequeño" desvela, convencida de que han sido las experiencias que ha vivido, y su enorme patrimonio, lo que hace que no se fíe de casi nadie.

Sin embargo, de ella sí puede hacerlo porque aunque reconoce que sabe "grandísimos secretos" de Tita, "no los voy a revelar jamás. Hay algo que yo jamás romperé". "A mí no me interesa en absoluto revelar algo que ella no quiera revelar" asegura, dejando entrever que será la propia baronesa la que acabe por contar los episodios más controvertidos de su vida, como la paternidad de sus hijas.

Pese a todo, Nieves confiesa que todo "ha merecido la pena". "Conocer a Tita ha merecido la pena. Tiene buen corazón y por eso me ha provocado esa decepción. Teniendo esa humanidad que yo creo que tiene, no me entra en la cabeza. Cuando algo no te espera te ocasiona un shock, y eso es lo que me ha pasado. Tu ahora me rascas un poquito y me echo a llorar, no lo puedo evitar. Estoy muy sensible y quizás muy cansada, necesito descansar" concluye.