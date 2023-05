Nieves Herrero nos cuenta cómo evoluciona la biografía de la Baronesa Thyssen

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos de que la Baronesa Thyssen podría estar en desacuerdo con algunos temas que se están plasmando en el libro biográfico que Nieves Herrero está escribiendo de ella. Después de saber que la periodista era la encargada de relatar su historia, la protagonista anunciaba a través de una llamada telefónica al programa 'Y ahora Sonsoles' que había decidido escribir su propia biografía.

Unas palabras que tuvieron una gran repercusión, sobre todo porque Nieves lleva trabajando durante meses en este libro. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con la que fuera presentadora de televisión y nos ha confesado que la novela "sigue su curso la editorial tendrá que dar la última palabra, están en ello".

Además, nos comentaba que se han puesto en contacto con ella para hablar sobre el tema en cuestión, pero que no le fue posible cerrar una cita: "bueno, el otro día yo estaba un programa fuera, ella no, sí, si nos dijeron si podíamos comer y yo ese día hacia el programa en la pradera de san isidro, bueno la cosa sigue su curso ni bueno ni malo en estos momentos la relación está interrumpida , vamos a dejarlo ahí".

La periodista asistía a la presentación de la serie de 'Súper García' y nos desvelaba una anécdota de José María García: "tengo que decirte que el doctor Guillen un día estando en una cadena de televisión me caí en un camerino y me partir el fémur, no sabían muy bien qué hacer conmigo porque se me facturó el fémur, hablé con García y me dijo: 'mira, Nieves, están estudiando el caso, es difícil'. Al tercer día me operó el doctor ¿y sabes quién estaba en la operación? estaba él y eso no se olvida en la vida".