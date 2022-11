Nintendo gana un 34% más en su primer semestre, hasta 1.574 millones, y reorganiza el negocio en Europa

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

La empresa desarrolladora y editora de videojuegos y videoconsolas Nintendo cerró registró un beneficio neto atribuido en el conjunto del primer semestre de su año fiscal, finalizado en septiembre, de 230.451 millones de yenes (1.574 millones de euros), lo que supone un alza del 34% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior.

Ante el fortalecimiento del dólar frente al yen, la empresa ha decidido ajustar su previsión anual de beneficios a 400.000 yenes (2.735 euros), frente a los 340.000 (2.325 euros) que estimaba con anterioridad). De su lado, la previsión de ingresos se ha ajustado a 1,650 billones de yenes (11.214 millones de euros), un 3,1% más.

Las ventas netas de la empresa entre abril y septiembre fueron de 656.974 millones de yenes (4.492 millones de euros). La empresa ha destacado el comportamiento de 'Splatoon 3', que ha vendido 7,9 millones de copias, así como 'Nintendo Switch Sports', con 6,15 millones de unidades. De su lado, 'Mario Kart 8 Deluxe' colocó otras 3,07 millones de copias y 'Kirby y la tierra olvidada' vendió 2,61 millones de unidades.

En total se vendieron 95,41 millones de unidades de juegos en todo el semestre, hasta un total de 917,59 millones desde el lanzamiento de la videoconsola Nintendo Switch. Las ventas del dispositivo, de su lado, fueron de 6,68 millones, hasta un total de 114,33 millones de unidades.

El coste de los productos vendidos en el semestre fue de 265.363 millones de yenes (1.815 millones de euros), un 5,5% más, mientras que los gastos de venta, generales y administrativos fueron de 171.222 millones (1.171 millones de euros), un 12,1% más.

De esta forma, Nintendo ha decidido abonar un dividendo por acción de 630 yenes (4,31 euros) con cargo a los resultados del semestre, lo que supone un incremento del 1,6% frente al distribuido hace un año. La cantidad distribuida no tiene en cuenta el 'split' de acciones efectuado el 1 de octubre.

Por otro lado, la empresa ha hecho público un plan de reorganización interna para su negocio en Europa. De acuerdo con la nueva estructura, Nintendo extinguirá las sociedades Nintendo France (que opera en Francia), Nintendo Benelux (en Países Bajos) y Nintendo Ibérica (España y Portugal), por lo que todo el negocio se aglutinará en Nintendo of Europe.

La empresa no ha detallado si estos cambios afectarán a las plantillas o si habrá algún tipo de modificación respecto a los negocios locales de distribución y localización que hacen esas tres filiales.

La extinción de Nintendo France y Nintendo Benelux tendrá lugar en julio de 2023 tras ser absorbida por Nintendo of Europe. Posteriormente, en enero de 2024, dicha forma cambiaría el tipo de sociedad para pasar a ser Nintendo of Europe. En agosto de 2024, la firma europea absorberá a la española Nintendo Ibérica y pasará a ser Nintendo of Europe SE.