Nissy, Elena y Cora... atrapadas por la realidad en 'Secret Story'

MADRID, 26 (CHANCE)

Durante estos días hemos visto bastante discusiones en la casa más vigilada de España y lo cierto es que algunas nos han sorprendido bastante porque la invención de algunos concursantes ha llegado a límites incontrolables. La protagonistas de todas ellas, Carmen, la joven se ha echado encima a toda la casa y todavía no sabe por qué... pero lo cierto es que esta noche ha salido a la luz la realidad de los hechos.

Si estuviéramos en la vida real, existieran dos versiones de los hechos, la de los sujetos que lo viven, pero en 'Secret Story' tenemos una tercera, la que graba la cámara, y esa no es errónea, muestra lo que sucede. '¡Benditas cámaras!' habrá pensado Carmen, que gracias a ellas, todos los concursantes de la casa han podido ver que no ha hecho lo que muchos han asegurado.

"Sinceramente, que estoy harta de la gente, pero tengo fuerza para estar aquí. Estoy harta de esta gente" contestaba Carmen cuando le preguntaba cómo estaba después de los enfrentamientos que ha tenido estas semanas... Minutos más tarde llegaba el momento:

El programa ponía en la casa las imágenes de tres momentos que se han malinterpretado intencionadamente dentro de la casa: cuando Carmen supuestamente empuja a Elena, cuando le tira con malas formas el pintalabios a Cora y cuando le 'tira' a Nissy la manta a la cara. Tras ellas, queda demostrado que ninguno de los tres hechos han sucedido en la casa y...

Nissy solamente podía decir: "Sinceramente no quiero decir nada, todo se ve, va provocando de uno en uno y no tengo nada más qué decir", mientras que su hermana, Laila, confesaba que: "Es una persona clasista, pido perdón a toda España vivir todo esto, por parte de ella y de mi hermana también" "Falta el respeto enormemente".

Aún viendo las imágenes, Elena seguía diciendo que: "Sí, sí que hay empujón", algo que le reprimía el propio presentador y aseguraba que 'El empujón no existe, NO EXISTE'. Carlos Sobera ha zanjado el debate haciendo unas duras declaraciones: "No se deben hacer acusaciones tan graves tan a la ligera. Sabéis que si hubiera habido una agresión habríamos tomado medidas inmediatamente. En una convivencia se puede discutir pero nunca en los términos a los que habéis llegado en las últimas hora".