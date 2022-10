El nivel de satisfacción de los turistas que visitaron España este verano alcanza el 96%

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El 96% de los turistas internacionales que visitaron España este verano quedó satisfecho o muy satisfecho con su viaje, y más de la mitad (55%) tiene intención de volver en los 12 meses siguientes.

Así lo refleja la Encuesta de satisfacción del visitante 2022 que han presentado la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, y el director de Turespaña, Miguel Sanz, en la II Convención Turespaña.

La oferta de ocio es el elemento que suscita el mayor nivel de satisfacción (94% de los encuestados se muestra satisfecho o muy satisfecho); seguido de las infraestructuras tales como aeropuertos, carreteras y paseos marítimos y el transporte en destino -metro, taxi, autobús, tren, barco y avión-- (con un 92% de satisfacción, respectivamente).

Las características de los destinos que visitan y que incluye desde la seguridad, la limpieza, las zonas verdes, el paisaje o los accesos para personas con discapacidad satisfizo al 92% de los encuestados, un porcentaje similar al logrado por la oferta de restauración.

El alojamiento convenció a nueve de cada diez turistas, mientras que tres de cada cuatro manifestaron su conformidad con el compromiso con la sostenibilidad del destino visitado. En este último aspecto es donde aparece un porcentaje más alto de turistas (21%) que no saben, no contestan a la pregunta o no tienen opinión al respecto.

NORTEAMERICANOS, LOS MÁS CONTENTOS

Los estadounidenses y canadienses son los turistas que se manifiestan más contentos con su viaje (un 75% se dice "muy satisfecho") seguidos de iberoamericanos (73%); irlandeses (70%); británicos (68%) y franceses y alemanes (53%). En cualquier caso, en todos los países estudiados más del 50% de los encuestados se muestran "muy satisfechos" con su visita a España.

Uno de cada cuatro turistas que visitó España este verano afirmó haber hecho antes al menos diez viajes al país, mientras que el 60% indicó no tener vinculación previa con España (ni familia, ni amigos, ni segunda residencia ni haber trabajado en nuestro país).

Los datos presentados por la ministra corresponden a las dos primeras oleadas de la Encuesta de satisfacción del visitante 2022 elaborada por Turespaña entre los meses de junio a agosto a partir de 10.891 entrevistas. En noviembre se hará una tercera oleada.