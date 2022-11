Noemí Salazar nos cuenta cómo lleva su segundo embarazo

MADRID, 27 (CHANCE)

Hace unos días Noemí Salazar anunciaba que estaba muy enfadada con sus vecinos porque habían hecho públicos datos personales suyos y de su familia. Además, anunciaba que había tomado acciones legales contra ellos. Europa Press ha podido hablar con la concursante de realities y nos ha confesado que ha denunciado a todos sus vecinos: "sí, hombre, claro. Porque ya se metían en cosas muy fuertes y no. Y de mi hija, porque yo no publico el colegio a donde va mi hija, no publico ciertas cosas y esta gente se dedicaba a hacerlo. Y mi número de teléfono lo pusieron".

Noemí nos ha contado que incluso llegaron a colarse en las fiestas privadas que hacía en la urbanización y tuvo que tomar medidas: "luego se enfadan porque les echo, porque tienen la caradura de colarse. El cumple de la niña lo he tenido que hacer con acreditación y todo". Unos vecinos que tienen un chat para hablar de ella y su familia: "los oledores como yo les llamo, porque quieren oler de todo. Tienen un chat donde me ponen a parir todos los días pero luego se cuelan en mis fiestas".

Noemí está encantada con su segundo embarazo: "súper bien, embarazada de siete meses y muy bien, muy feliz", tanto que nos ha confesado que sus amigas, Alba Carrillo y Estela Grande serán las mejores tías: "hombre, claro. Ellas han estado ahí las primeras, las pigitanas".

La exconcursante de 'GH VIP' nos ha confesado que su hijo se llamará igual que su marido: "en realidad, se llama como su padre y es algo muy interesante porque mi suegro se llama Antonio Suárez Salazar, mi marido, Antonio Suárez Salazar y mi hijo, Antonio Suárez Salazar. Tres generaciones con el mismo nombre y los dos apellidos".

Aunque al principio "tenía miedo" de que su hija no reaccionase bien al tener un nuevo hermanito nos confiesa que la pequeña "está súper contenta porque va a hacer de mini mamá y quiere hacer todo: darle de comer, cambiarle los pañales, todo".

En cuanto a cómo lleva su segundo embarazo, Noemí nos confirma que "muy bien, a diferencia de la niña, la verdad que el niño es mucho más tranquilo. Creo que va a salir a su padre Antón: camastrón, más tranquilito. La niña es más nerviosa, más como yo. Este embarazo es muy diferente".