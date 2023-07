Nogueras afirma que Junts son quienes defienden a Catalunya y pueden "parar" a PP y Vox

Acusa a ERC, PSOE, Sumar de haber "fallado" a los intereses de los catalanes

LA GARRIGA (BARCELONA), 7 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts por Barcelona al Congreso, Míriam Nogueras, ha erigido este viernes a su partido como los que defienden Cataluña y pueden "para los pies" a PP y Vox.

"Para parar a la derecha, el PSOE no sirve. Los que hacen campaña para que les voten para que no venga la derecha facilitaron la investidura de Mariano Rajoy en 2016. Nosotros podemos garantizar que no votaremos al PP. ¿Esto lo puede garantizar el PSOE? Más que nada, porque ya lo han hecho", ha dicho en un mitin en La Garriga (Barcelona).

También ha recordado que los socialistas pactaron con PP y comuns en el Ayuntamiento de Barcelona para que Xavier Trias no fuera alcalde, y ha concluido que PSOE y Sumar han "fallado estrepitosamente" en la defensa de Cataluña, y también ERC.

"La estrategia de ERC ha sido un fracaso. El resultado es cero", y ha pedido textualmente al independentismo actuar de forma más desacomplejada.

La candidata también ha acusado a la presidenta del Congreso y cabeza de lista del PSC, Meritxell Batet, de no haberse leído el reglamento de la Cámara Baja por asegurar que prohíbe que hablen en catalán.

TURULL CRITICA A LOS SOCIALISTAS

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha aprovechado para cargar contra los resultados de la mesa de diálogo Gobierno-Generalitat sobre esto, al recordar que se comprometieron a abordarla: "Ni lo han pedido. El Estado, se llame PSOE o PP, han llegado a la conclusión de que mientras exista el hecho nacional habrá conflicto. Y se trata de eliminar la nación".

Tras advertir de que estas elecciones pueden marcar un punto de inflexión para Cataluña, ha asegurado que el presidente y candidato, Pedro Sánchez, "no tiene derecho a advertir a los catalanes de que está en juego el avance de derechos y libertades, y hasta la democracia".

"¿De qué derechos hablan? ¿Del derecho a espiarnos por ser independentistas, a calificarnos de terroristas en Europa, del derecho a relativizar y mirar hacia otro lado cada vez que salen atrocidades de las cloacas del Estado?", ha preguntado.

Por eso, ha advertido a los socialistas de que no les pueden dar lecciones sobre defensa de derechos y libertades, y más cuando les responsabiliza de no haber invertido en Cataluña y de otras cuestiones como la falta de infraestructuras y sobre el catalán.

SOBRE RUFIÁN

Después de que el candidato de ERC, Gabriel Rufián, haya pedido a Junts y CUP que no se equivoquen de adversario, Turull ha salido en defensa en Nogueras: "Nunca ha insultado a un exiliado, nunca ha hecho burla de personas que han sido perseguidas ni ha hecho tuits contra alguien que ha defendido los intereses de Cataluña, aunque discrepara ideológicamente".

"El que decía que no nos equivocáramos de adversario, por cada tres piropos que ha hecho a Pedro Sánchez o a Irene Montero, ha dedicado siempre un insulto al presidente Puigdemont. Es él quien no debe equivocarse de adversario", ha dicho.

También han participado en el acto el candidato y actual diputado en el Congreso Josep Pagès, el candidato suplente al Senado Francesc Colomer y la alcaldesa de La Garriga, Meritxell Budó.