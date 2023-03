Nogueras (Junts) acusa a ERC de no haber defendido a "todas" las víctimas de Pegasus ante PSOE y PP

Asegura haber recibido amenazas de muerte por apartar la bandera española y que lo ha denunciado

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha acusado este lunes a ERC de no haber defendido a "todas" las víctimas del espionaje con Pegasus ante el PSOE y PP, coincidiendo con la visita a España de la comisión del Parlamento Europeo que investiga el uso de este software.

En una entrevista en La2 y Ràdio4 recogida por Europa Press, ha asegurado que los socialistas y los populares han "vetado" que la delegación europea pudiera verse con víctimas que no fueran de ERC.

"Aquí sí nos ha sorprendido que ERC no haya marcado un poco, que no haya ido con la cabeza bien alta para decir que las víctimas son todas, no sólo las que tienen un carné concreto", ha apuntado.

"No deben hablar unos cuantos en nombre de todos, porque víctimas somos todas", ha reivindicado Nogueras, tras considerar que el Gobierno no hará nada para facilitar que se den explicaciones.

Por ello, ha lamentado que el PSOE encuentre a ERC un aliado "para tapar las vergüenzas o la porquería que hay en las cloacas del Estado", y como ejemplo ha puesto la decisión del Gobierno de situar la moción de censura coincidiendo con la visita de la delegación europea.

GIRA DE ARAGONÈS

Sobre la gira del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, por Sudamérica, ve inaceptable que el Ejecutivo catalán no tenga "actitud de nación" y considera que hace demasiado tiempo que, a su juicio, se están empequeñeciendo las instituciones catalana con su actitud.

Ante ello, no cree que tenga mucho sentido que el Govern abra nuevas delegaciones, y ha añadido que hace tiempo que se sienten solos en la defensa del independentismo.

BANDERA DE ESPAÑA

Sobre la polémica que generó su gesto de apartar la bandera de España en el Congreso, Nogueras ha explicado que ha recibido amenazas, también de muerte, "alimentadas por este falso relato de menosprecio a la bandera", y ha interpuesto una denuncia al respecto.

Según ella, respeta mucho la bandera española, también a quien se siente identificado con ella, pero reclama que se respete su posición: "Pido que se respete que yo no me siento española y que no me representa la bandera española, y que no es necesario que salga acompañada, en ningún lugar está escrito, en el reglamento no lo pone, que tenga que salir acompañada de la bandera".

PACTOS

También ha pedido lunes no poner al mismo nivel el "pacto de estado" entre ERC y PSOE con la posibilidad de que el alcaldable de su partido en Barcelona, Xavier Trias, pacte con el candidato del PSC, Jaume Collboni.

"De momento, este pacto no existe. Lo que me preocupa es que pongamos al mismo nivel un pacto local con un pacto de estado", ha destacado Nogueras, que también ha justificado el pacto de Junts con los socialistas en la Diputación de Barcelona.

Y es que, según la dirigente de Junts, el pacto en la Diputación de Barcelona es un pacto local que "no determina los derechos y libertad de los ciudadanos".