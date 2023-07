Nogueras (Junts) acusa a Sánchez de decir "lo mismo que Rajoy en 2017" al negar un referéndum

Turull en alusión a ERC: "No nos pongamos de rebajas al principio y antes de temporada"

TARRAGONA, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Junts al Congreso por Barcelona, Míriam Nogueras, ha acusado este jueves al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, de decir "lo mismo que (Mariano) Rajoy en 2017" al asegurar que ni ha habido ni habrá referéndum.

"Ya lo ha habido. Estas elecciones van de Cataluña, y los políticos tenemos que dar un paso adelante y salir del estancamiento. No se puede dar ni un paso atrás, como lo que está haciendo Sánchez, que vuelve a donde estaba Rajoy", ha dicho en un mitin en Tarragona.

También ha replicado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), que "la propuesta para Cataluña en 2023 no puede ser la misma propuesta que hace 20 años", después de que los republicanos hayan condicionado la investidura de Sánchez a seguir negociando sobre Cataluña, al traspaso de Rodalies y a mejorar la financiación.

"No después del 1-O, no después de la prisión y el exilio, no después de tantas mentiras, no después de la humillación y de todo el esfuerzo del pueblo de Cataluña", ha asegurado.

TURULL DEFIENDE EL 1-O

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha coincidido con Nogueras en que Sánchez le ha recordado a Mariano Rajoy por haber negado que hubiera un referéndum en 2017: "¡Y tanto si lo hubo! Y Cataluña decidió que debía ser un Estado independiente. Tenemos que ir unidos, pero para ambicionar el máximo, no para ir de rebajas".

"No nos pongamos de rebajas al principio y antes de temporada", ha subrayado en una crítica velada a ERC, tras lo cual ha defendido que el voto útil del independentismo es Junts.

Así, ha pedido llenar las urnas de votos este domingo en favor de Cataluña, también para honrar y dignificar "a los antepasados que lo sacrificaron todo para mantener viva la nación".

BORRÀS A ERC: "MENOS COLGARSE MEDALLAS"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha defendido que ninguno de los líderes del 1-O debieron entrado en prisión y ha asegurado que salieron gracias "a la fuerza de la gente".

"Menos colgarse medallas por nueve personas que no deberían haber estado nunca en prisión y más trabajar por el conjunto del independentismo", ha reprochado Borràs a ERC, tras criticarles por que aseguren que se han sentido solos en el Congreso, cuando desde Junts siempre han ofrecido ir unidos, ha dicho.

PUIGDEMONT

También ha criticado la estrategia de ERC el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al advertir de que "algunos pensado que salvando a Pedro Sánchez se olvidarán de defender Cataluña".

"A lo mejor nos quedaremos solos, pero no lo creo. Algunos creo que han empezado a tomar nota del fracaso de su estrategia. Es igual si nos quedamos solos: nos quedaremos fuertes y firmes", ha dicho.

El exconseller y presidente del Consell Nacional de Junts, Josep Rull, ha asegurado que entró en prisión "para defender la nación catalana y la independencia".