Nogueras (Junts) asegura que la reforma de la sedición "no beneficia al independentismo"

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que la reforma de la sedición "no beneficia al independentismo".

En una entrevista este sábado en el diario 'Ara' recogida por Europa Press, ha añadido que la gente les ha votado "por hacer la independencia", y no para reformar el Código Penal español.

En este sentido, ha dicho que "la propuesta apuñala por la espalda derechos fundamentales".

Para ella, el Govern "no es ni republicano ni independentista" y se ha preguntado hacia dónde va ERC: "Hacia la independencia, seguro que no; pero no porque lo diga yo: los hechos lo dicen".

Ha añadido que la salida de Junts del Govern no ha puesto las cosas "más fáciles" a su partido: considera que sus consellers sí hacían políticas que les acercaban un poco más a la independencia.