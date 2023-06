Nogueras (Junts) descarta investir a Sánchez o Feijóo y rechaza el pacto con el PSC en la Diputación de Barcelona

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

La cabeza de lista de Junts a las elecciones generales, Míriam Nogueras, ha descartado este viernes apoyar la posible investidura del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, o del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, y ha pedido al independentismo hacer un "reset".

"No podemos investir a ningún presidente que considere que los independentistas somos una cuestión de Estado y que todos los recursos del Estado pueden ir destinados a eliminarnos", ha explicado en una entrevista en Ser Cataluña de este viernes recogida por Europa Press.

Sobre Sánchez, le ha acusado de no cumplir sus compromisos y de mentir: "Ha mentido a todo el mundo, a sus socios de Podemos en esta legislatura, a los partidos catalanes que le dieron confianza, y no sólo con esta mesa de diálogo que ha quedado en nada".

"Todos los acuerdos a los que llegaron no se han cumplido. No hay agenda del reencuentro, no hay nada en absoluto de lo que se haya acordado. No solo no cumple y miente, sino que no paga", ha añadido Nogueras, que ha asegurado que todo cambiará -en sus palabras-- si los votos de Junts son determinantes tras los comicios.

Y es que, según ella, un voto a un partido que tenga su sede en Madrid equivale a un voto que va en contra de los intereses de Cataluña, por lo que ha pedido a los partidos independentistas cambiar de actitud para "dejar de ir ante el Estado como una autonomía".

En concreto, les ha apelado a reflexionar porque, a su juicio, no todo se ha hecho bien: "Seguramente es necesario hacer un 'reset'. Donde podamos sumar, gobernemos juntos", ha reclamado.

DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Así lo ha manifestado al preguntársele si es partidaria de que Junts y el PSC reediten su pacto para gobernar en la Diputación de Barcelona, algo a lo que Nogueras se opone.

"No podemos seguir haciendo las cosas como las hemos hecho hasta ahora", ha zanjado la candidata de Junts a las generales.