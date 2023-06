Nora Fitzgerald, Othón Nolasco y Damián Diaz, galardonados con los 'Champions of Change 2023' de '50 Best'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Nora Fitzgerald (Amal) y el dúo Othón Nolasco y Damián Diaz (No Us Without You LA) han sido galardonados con los 'Champions of Change 2023', que otorga '50 Best' y que premian a hosteleros que están creando un cambio positivo en sus comunidades a través de su trabajo, según informa la organización en un comunicado.

En concreto, Nora Fitzgerald Belahcen, fundó y dirige Amal en Marrakech (Marruecos), una empresa social que ayuda a empoderar a mujeres desfavorecidas a través de la hostelería.

Fitzgerald Belahcen, de ascendencia estadounidense, pero nacida y criada en Marruecos, abrió el primer Centro Amal en 2013 para formar a mujeres árabes con dificultades en las artes culinarias y habilidades asociadas. Ahora gestiona un restaurante y negocio de catering, mientras que el último proyecto es el Sign Language Café de Marrakech, una cafetería que está atendida por mujeres sordas.

"Estoy encantada de ganar este premio en nombre de todas las mujeres con las que he trabajado y para las que la gastronomía ha sido un camino que ha cambiado sus vidas. Hace tiempo que creo en el poder de la comida para nutrir y curar, para unirnos y cambiar vidas", ha asegurado.

Por su parte, el segundo premio 'Champions of Change 2023' ha recaído en el dúo de Los Ángeles formado por Othón Nolasco y Damián Diaz, que creó el proyecto de seguridad alimentaria sin ánimo de lucro 'No Us Without You LA durante la pandemia'.

'No Us Without You' proporciona ayuda alimentaria y servicios de asesoramiento a las familias de los inmigrantes que trabajan en el sector, que no están reconocidos legalmente como ciudadanos estadounidenses y, por tanto, no pueden beneficiarse de ayudas públicas.

"Es un honor que se reconozca nuestro programa de seguridad alimentaria. No Us Without You LA ofrece paquetes de ayuda alimentaria como forma de demostrar que no se les olvida. Se les ve, se les escucha y se les respeta. Estamos orgullosos de alimentar a quienes nos han alimentado durante años", han asegurado tras conocer su galardón.

De esta forma, '50 Best' hará una donación económica a cada una de las causas de los ganadores, lo que permitirá a los beneficiarios seguir desarrollando sus iniciativas y apoyando el progreso a largo plazo en el ámbito de la restauración y la alimentación.

La entrega de galardones tendrá lugar en Valencia el próximo 20 de junio durante la gala de entrega de premios, que se celebrará en el teatro de la ópera Les Arts, parte del complejo modernista Ciudad de las Artes y las Ciencias.