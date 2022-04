Norma Duval confiesa cómo es su relación con Matthias Kühn tras su ruptura

MADRID, 28 (CHANCE)

Un mes después de confirmar su ruptura con Matthias Kühn después de 13 años de amor, Norma Duval ha reaparecido públicamente en la fiesta de la Primavera que la firma Anne Möller ha organizado en la capital de la mano de la revista Hola. Acompañada por sus sobrinas Andrea y Paula Paredes - hijas de su hermana Carla - y radiante con un elegante diseño rosa fucsia, la vedette nos ha contado cómo se encuentra y cómo es su relación con el alemán, con el que por el momento no se plantea una reconciliación.

"Yo siempre estoy contenta, estoy bien" ha confesado, asegurando que tiene "muy buena relación" con Matthias pero evitando dar detalles acerca de los motivos que les llevaron a romper su relación después de 13 años de felicidad: "Vosotros sabéis que yo no hablo nada de eso, absolutamente nada y podemos hablar de todo lo que queráis menos de eso" ha apuntado.

Feliz por su participación en 'El Desafío' - talent de Antena 3 en el que está haciendo un papel muy destacado - Norma resume la experiencia como "maravillosa, exceptuando la prueba de la apnea que la grabamos el día que yo enterré a mi madre y lo pasé muy mal porque mis circunstancias eran muy tremendas". "Ha sido un reto a mí misma, siempre me he sentido muy a gusto y mis compañeros son estupendos" ha añadido, en referencia a la buena relación que mantiene con otros concursantes como Jesulín de Ubrique, María Pombo, Omar Montes o Juan Betancourt.

Sin ningún tipo de contacto con su exmarido y el padre de sus tres hijos - Marc, Yelko y Christian - Marc Ostarcevic, Norma le ha mostrado todo su apoyo tras la operación cardíaca a la que se ha sometido recientemente: "Siento no poder decirte nada, pero me alegro que esté bien, por supuesto que me alegro, claro que sí".

Con numerosos proyectos en mente, hay sin duda uno que destaca por encima de todo; convertirse de nuevo en abuela, ya que su hijo Yelko se convertirá en padre primerizo en apenas dos meses. "Esto es mi gran alegría. Además, es una niña, estamos todos contentísimos" afirma, asegurando que aunque todavía no tienen claro el nombre que le pondrán a la pequeña, lo único que le importa es "que llegue bien, que la niña esté bien y que venga pronto, estoy deseando de tener a mi nieta".