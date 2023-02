Norma Duval desvela cómo se encuentra en estos momentos

MADRID, 15 (CHANCE)

Norma Duval ha acudido a los Premios Libertad y, como no podía ser de otra manera, nos ha hablado de lo feliz que es en la actualidad. La vedette se ha instalado en Suiza con su marido, Matthias Kühn, y utiliza las redes sociales para mostrar la vida que lleva, los viajes que hace, pero sobre todo: lo pletórica que está desde que se dio el 'Sí, quiero' con el empresario alemán.

"Yo vivo actualmente, no vivo de los recuerdos" nos comenta Norma cuando le preguntamos por ese pasado tan espléndido ante las cámaras que tiene y añade: "me retiré hace veinte años, no tengo morriña, estoy encantada con la vida que tengo ahora". Lo cierto es que no nos cabe duda porque su rostro refleja una felicidad inmensa.

La vedette nos ha confesado que está "muy bien" y que aunque ahora viva en Suiza, "adoro a España", pero las necesidades del momento, sobre todo tras el 'Sí, quiero' con Matthias: "mi marido reside en Suiza y por eso residimos ahí". Además, nos desvelaba que ahora mismo solo quiere "disfrutar de mi familia y de mi marido".

Norma nos ha asegurado que "no vi nada" de la entrevista de Risto Mejide a Bárbara Rey en la que habló por primera vez de su relación sentimental con Don Juan Carlos I, pero sin embargo desvela que "eso ya lo sabe todo el mundo, ¿no?". Lo que sí que ha querido dejar claro es que ella "no, no he vivido nada, yo no tengo nada que ver con ese tema, cada uno lleva la vida que quiere".

Encantada con su situación personal en estos momentos, Norma presentó hace unas semanas la colección de calzado que ha diseñado en colaboración con la firma 'Mysoft' y está muy ilusionada con este proyecto que le tiene ocupada la mente y el corazón. De esta manera, la vedette está viviendo una de las etapas más felices de su vida tras su estabilidad sentimental y todos estos proyectos que están saliendo a la luz.