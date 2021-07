Norma Duval desvela el drama que vivió por culpa de José Luis Moreno

MADRID, 2 (CHANCE)

Tras la detención de José Luis Moreno por pertenecer, presuntamente, a una organización criminal y haber estafado una cantidad superior a los 50 millones de euros a través de una red de empresas pantalla, numerosos rostros conocidos han contado las desagrabables experiencias que vivieron con el productor.

Y es que, según se ha denunciado en los últimos días, el ventrílocuo habría dejado de pagar a numeras personas por los trabajos realizados en sus espectáculos - como han asegurado Mónica Pont o Yolanda Ramos - habría hecho proposiciones indecentes a varios famosos a cambio de proporcionarles un brillante futuro laboral - como ha confesado Rafa Mora o en su día se rumoreó sobre el actor Rubén Sanz - e incluso habría amenazado y tratado de modo vejatorio a aquellos que trabajaban para él, demostrando en numerosas ocasiones su tiranía, como durante su tenso enfrentamiento con Sandra Barneda cuando ésta presentaba 'Hable con ellas'.

Ahora es Norma Duval quien ha sacado a la luz el dramático episodio que vivió con José Luis Moreno en el año 2000. La vedette ha relatado como, por irregularidades en la gestión del productor del madrileño Teatro Calderón, perdío muchísimo dinero. Así lo ha contado en 'La mañana' de TVE.

"Él gestionó el teatro entre el 94 y el 99, y el Ayuntamiento le había notificado que tenía que tenía que hacer reformas por el desprendimiento de una cornisa que acabó matando a una joven, pero no las hizo. Y al año siguiente fue cuando llegué al teatro para estrenar una comedia americana llamada "La mujer del año" y no me dijo que había problemas", ha desvelado, asegurando que José Luis sabía perfectamente que "si no se solucionaban estos problemas me cerrarían el teatro".

Y así fue; "A dos semanas del estreno de mi espectáculo me precintaron el teatro, y yo era ajena a todo lo que ocurría". "Era mi propio espectáculo y perdí muchísimo dinero, un dineral que era mi propio dinero porque tenía orquesta, más de 50 bailarines... Fue espantoso y la culpa la tiene él", ha revelado todavía dolida al recordar este dramático momento de su vida.

"Fue muchísimo dinero, pero mejor no hablar", ha contado Norma en TVE sin querer desvelar la cantidad exacta; un descalabro económico del que se pudo recuperar: "Siempre he sido muy trabajadora y ese año producí tres espectáculos y afortunadamente recuperé el ritmo". "José Luis Moreno actuó de mala fe", ha concluido la vedette, que 21 años después todavía recuerda esta fea 'jugarreta' del productor.