Norma Duval, feliz tras haber pasado un verano muy reconfortante

MADRID, 18 (CHANCE)

Norma Duval no ha pasado un buen año. Sufrió las consecuencias de la Covid y además, se tuvo que enfrentar a un duro golpe en su vida, la muerte de su madre, la persona con la que más apegada estaba, un pilar fundamental en su vida. A pesar de eso ha conseguido remontar y volver a sonreír, de hecho la hemos visto en un programa de televisión dando lo mejor de sí misma.

Hemos hablado con ella y Norma Duval no quiere hablar de una posible boda con su pareja Matthias Kühn: "De momento no vamos a hablar de eso". La socialité explica cómo ha sido su verano junto a su pareja: "Estar en familia. Me eligieron mallorquina de verano, me encantó, estuvimos en la copa del rey también, pero en la cena amarradores, pero el resto ha sido en familia y tranquila. Bueno, Matthias ha estado viniendo y yendo a suiza porque ahora ya hace siete años que reside en suiza así que él está yendo y viniendo. De hecho hoy está en Suiza".

En cuanto a si tiene ganas de volver a ser abuela: "Eso ya no depende de mí... eso ya depende de mis hijos y yo creo que hay tiempo de sobra para eso". Y es que una de las cosas que más le entretenían y le ha hecho reponer fuerzas después de la muerte de su madre ha sido estar con sus nietos.

La modelo no ha querido perderse el desfile de Hannibal Laguna, evento al que ha acudido junto a sus sobrinas: "Vengo con mis sobrinas que les encanta el mundo de la moda y además, porque Hannibal lo quiero muchísimo. Lo conozco desde que tenía dieciséis años, Hannibal... así que imagínate y no solamente le tengo un cariño enorme, es que además me ha vestido para muchas ocasiones y me gusta mucho su estilo y su moda".