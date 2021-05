Norma Duval ha tenido consecuencias después de pasar la Covid

MADRID, 1 (CHANCE)

Hace unos días nos enterábamos gracias a la revista ¡HOLA! del ingreso que tuvo Norma Duval a causa de la Covid. La modelo tuvo una neumonía bilateral y lo cierto es que no se había sabido hasta ahora, que justo coincide con las grabaciones que está teniendo para 'El Desafío' programa en el que está participando como loca de contenta por volver a uno de sus sitios favoritos, los focos de los platós de televisión.

Hemos aprovechado para preguntarle a Norma Duval sobre esta información que ha salido publicada recientemente y nos ha confesado que: "Estuve bastante fastidiada" y en cuanto a si ha tenido consecuencias, nos ha desvelado que: "Tengo mis reservas con la prueba de la apnea".

Norma es una mujer fuerte, poderosa y está con más fuerzas que nunca, siempre atenta a lo que le dicen sus especialistas, la modelo nos asegura que dentro de pocos días tiene que ir a hacerse una revisión: "Tengo que ir a revisarme ahora, pero la voz no me ha quedado muy bien, no he recuperado bien mi voz".

Contenta y feliz porque ya ha sido vacunada, algo que compartió por sus redes sociales: "Sí, me han puesto la primera vacuna y me han dicho que no me tengo que vacunar más porque ya he pasado el Covid y le digo a todo el mundo que se vacune". En cuanto a si ha podido hablar con Bárbara Rey después de su ingreso por Covid, Norma nos desvela que: "Sé que le han dado el alta, hablé con Sofía y espero pronto hablar con ella".