Norma Duval, más unida que nunca a Matías Khün tras el fallecimiento de su madre

MADRID, 17 (CHANCE)

Recuperando poco a poco la sonrisa tras el fallecimiento de su madre el pasado 24 mayo tras más de diez años luchando contra el alzheimer, Norma Duval está completamente centrada en su nuevo reto televisivo, el programa 'El Desafío'.

Encantada con la experiencia - que está a punto de llegar a su fin - la vedette desvela sonriente que "me he divertido mucho y me he retado a mí misma". "Ha valido mucho la pena sobre todo porque he conocido a gente maravillosa", asegura, hablando maravillas de uno de sus compañeros más populares, Jesulín de Ubrique: "Es un amor, es una persona maravillosa, es un señor en todos los aspectos". "Y la Campa ni te cuento, va a ser la bomba", confiesa haciendo gala de su conexión con María José Campanario, a la que también podremos ver en 'El Desafío'.

Admitiendo que vivirá uno de sus veranos más difíciles por la reciente muerte de su madre, Purificación Aguilera, Norma señala que "estaré con mi familia y echando para delante. Voy a desconectar porque estoy muy cansada. Ha sido un año muy duro". Y, como no podía ser de otra manera, con Mathias Khün, su gran apoyo en estos complicados momentos: "Estamos unidos. Él siempre conmigo y yo con él".

"Yo todo lo que he podido lo he hecho en vida y con todo mi amor, y ahora lo que me queda es una paz muy grande y recordarla con todo el cariño", afirma la vedette, confesando que lo que más recuerda de su madre es "la fuerza que tenía y todo lo que me ayudó en vida e hizo por mi".