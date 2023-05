Norma Duval nos confiesa cómo es su vida con Matthias Kühn

MADRID, 10 (CHANCE)

Norma Duval presentaba este martes la nueva colección de Punto Roma, la marca de la que es imagen desde hace varios años y lo cierto es que vimos a la actriz y vedette, pletórica, conquistando a todas las clientas probándose diferentes looks y comentándolos con ellas. Feliz por la etapa tan especial que está viviendo, atendió a los micrófonos de Europa Press para hablar sobre la actualidad.

De lo primero que hemos hablado con ella es de la polémica en la que ha estado inmersa el Rey Juan Carlos tras haber desmentido que Alejandra de Rojas sea su hija y Norma ha dejado claro que "me da igual que sea el rey o que sea quien sea. Es su vida, si es verdad, si no es verdad, si deja de ser verdad, ya lo han desmentido. Yo me creo que las declaraciones son sinceras".

La vedette nos ha asegurado que "yo creo que es algo muy serio el meterse en la vida privada de las personas" y ha querido recordar lo difícil que habrá sido para ella -Alejandra de Rojas- vivir esta situación: "Hay que respetarlas y, sobre todo, porque esta chica no, no creo que haya sido agradable para ella".

Por otro lado, Norma ha querido defender también que Ana Obregón tiene derecho a ser feliz y a no ser juzgada por sus decisiones después de haber sido madre por gestación subrogada a los 68 años: "hay que ponerse en su lugar. Alguien que haya tenido la desgracia que ella tuvo ahora tiene la felicidad y es lo que importa. Vivimos una vez en la vida así que, que sea muy feliz con su niña".

Eso sí, la actriz prefiere no dar su opinión sobre los métodos escogidos por la presentadora porque "son cosas de ella, yo ahí ni entro ni salgo. Eso es algo personal pero bueno. Ella está feliz, la niña es una monada y espero que se críe con mucha salud".

Norma ha perdido el contacto que mantenía hace años con la Obregón, pero aún así nos ha confesado que sigue guardando un buen recuerdo de su amistad: "Hace mucho que no veo a Ana, hace mucho tiempo. Pero tenemos buena relación, nos conocemos de hace muchos años".

De lo más enamorada y feliz, Norma nos ha contado cómo es su vida con Matthias Kühn en Suiza: "donde estamos es como un pueblecito en realidad. O sea que es un pueblecito de cuento de hadas, todo de madera, todo pequeñito. Y mucha naturaleza, que es lo que a mí me gusta. En realidad, yo no soy una persona de ciudad, me gusta mucho más el campo".

Y es que Norma nos ha confesado que "estoy mucho más tiempo en Suiza que en España", pero "yo soy muy española, ya lo sabéis vosotros. Además, tengo doble nacionalidad, soy francesa y adoro Francia. Suiza es un país muy agradable, muy bonito, muy tranquilo y me sirve para desconectar de todo un poquito también".