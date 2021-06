Norma Ruiz desvela cómo está siendo la experiencia de la maternidad

MADRID, 4 (CHANCE)

Un mes y medio después del nacimiento de su primera hija, Alma, Norma Ruiz ha reaparecido públicamente en el concierto de su gran amigo Pitingo en Madrid. Pletórica, ha desvelado cómo lleva la maternidad y nos ha contado el secreto de su espectacular reaparición física, puesto que la pequeña nació el pasado 18 de abril y no queda ni un gramo de lo ganado en el embarazo en su figura.

"Mi niña es una monada. Come y duerme muy bien", ha asegurado con una sonrisa inmensa, confesando que tanto ella como su pareja, Bosco James - al que define como "un padrazo" - están "muy felices" con Alma, un auténtico sueño cumplido que todavía no está muy claro a quién se parece: "Es mezcla de los dos. Los ojos son más míos", señala orgullosa, confesando encantada que la maternidad "no es comparable con nada".

Completamente recuperada del parto, que asegura que fue "duro" sin entrar en detalles, Norma revela dónde está el secreto de su tipazo: "Me lo he currado mucho. He tenido una entrenadora y sólo cogí 9 kilos en el embarazo, lo justo".

Centrada totalmente en su pequeña y dispuesta a vivir su verano más especial porque no tiene planes de trabajo hasta septiembre, la actriz todavía no tiene claro si le dará un hermanito a Alma: "No sé, se me tiene que pasar el susto de esta. Es una niña trampa, eso me han dicho, así que ya veremos"