Norwegian Cruise Line estrena la docuserie donde detalla su vuelta al mar

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Norwegian Cruise Line ha anunciado el estreno del primer episodio de 'EMBARK-The Series-, la docuserie que narra el regreso de la compañía.

El primero de los cinco episodios estará disponible bajo demanda el próximo 16 de abril a través de www.ncl.com/embark. La iniciativa es parte de la plataforma de contenido editorial de la compañía, 'EMBARK with NCL'.

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

El primer episodio, 'Great Cruise Comeback', narra el relanzamiento de la flota de 17 barcos de la compañía. El episodio se centra en las medidas puestas en marcha para una vuelta a la navegación sana y segura, incluyendo conversaciones sin guion previo con el equipo ejecutivo, entre los que destacan el presidente y consejero delegado de Norwegian Cruise Line Holdings, Frank del Río, y el presidente y consejero delegado de Norwegian Cruise Line, Harry Sommer.

Este primer episodio revela en exclusiva los preparativos de la compañía para el restablecimiento de sus operaciones este verano, incluyendo la tecnología diseñada para mejorar el proceso de embarque, cómo han estado trabajando con la tripulación y el equipo de entretenimiento a bordo durante el último año, y cómo esta pausa temporal ha afectado a las pequeñas empresas y a 'partners' clave, incluyendo la destilería Wynwood Brewing Company, con sede en Miami.

Asimismo, 'EMBARK with NCL' también ofrece 'EMBARK Spotlights', dos episodios especiales --'Choir of Man: Live from London' y 'NCL: Live from Broadway'-- que se estrenaron a finales de 2020 y alcanzaron cerca de las 900.000 visualizaciones. 'EMBARK Spotlights' se centra en los exclusivos espectáculos y experiencias que ofrece NCL en su flota.

Por otro lado, también está disponible 'EMBARK Stories', una exposición virtual con una selección de viñetas que reflejan las caras y las voces de la marca, incluyendo la tripulación a nivel global, ejecutivos, 'partners' e invitados.

Sommer ha señalado que la compañía "finalmente está de vuelta" y que el redespliegue este martes de los primeros barcos para zarpar tras una pausa de más de un año ha sido "un momento clave".

Por tanto, ha señalado que esperan "volver a conectar" con los huéspedes, tripulación, empleados y socios, así como a través de la plataforma EMBARK with NCL.

Para este proyecto, la compañía ha contratado al equipo ganador del premio Emmy VIVA en Creative para producir el contenido de la plataforma, adaptándose a los estrictos protocolos de seguridad de la Covid-19 vigentes en los momentos de la grabación, a fin de capturar las conversaciones espontáneas y las imágenes tras cámara. En los lugares donde estaban vigentes restricciones de viajes, se contrataron equipos de filmación locales y las entrevistas se realizaron de forma virtual.

"La idea de EMBARK with NCL nació de la necesidad de reforzar nuestro compromiso con la gran familia de huéspedes de NCL, 'partners' y miembros del equipo durante esta pandemia", ha apuntado la vicepresidenta de Comunicaciones y Eventos de Norwegian Cruise Line, Christine Da Silva, que ha añadido que la plataforma permite "desvelar algunos detalles sobre cómo está siendo el proceso de regreso a los mares" y la posibilidad de "compartir novedades sobre las próximas producciones, así como ofertas e innovaciones de la compañía".