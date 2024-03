La novia de Julio José Iglesias, Ariadna Romero, revela que ya conoce a toda su familia y confiesa qué opina de ellos

MADRID, 14 (CHANCE)

Demostrando que su historia de amor marcha viento en popa 8 meses después de hacer pública su relación, Ariadna Romero no ha dejado pasar la ocasión de acompañar a Julio José Iglesias en su regreso a España para cumplir con varios compromisos profesionales. Tras su breve paso por 'Bake Off: famosos al horno' -donde el artista confirmó que, al contrario que su hermana Ana Boyer, la repostería no es lo suyo- el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias está inmerso en el rodaje de un programa de reformas e interiorismo junto a otra de sus hermanas, Chabeli Iglesias, y aprovechando su estancia en nuestro país ha presentado su propia colección de zapatillas, 'Suaji'.

Un evento muy especial en el que Ariadna, una bella modelo cubana de 37 años con la que comparte su vida desde principios de verano de 2023, ha arropado a su novio y en el que por primera vez se ha sincerado sobre la mediática familia de Julio José, a la que ya conoce al completo y de la que no puede decir más que buenas palabras.

"Bueno. La familia Preysler es maravillosa. Isabel es fantástica, sus hermanas... ya he conocido a toda la familia, me encanta. Me encantan, son maravillosos todos. Sus hermanas las he conocido aquí, las de aquí, a Chabeli la he visto en más ocasiones en Miami, son maravillosas, ¿qué te puedo decir? Son gente maravillosa. Fantástica" confiesa con una gran sonrisa, reconociendo que la han acogido como si fuese una más desde el primer momento.

También ha tenido oportunidad de estar con Íñigo Onieva y, como nos cuenta, aunque conoce a los marqueses de Griñón "hace muy poco", asegura que les ve "muy bien, muy felices". Ariadna es madre de un niño, Leo, y no ha dudado en dar un consejo a la pareja por sus deseos de convertirse en padres: "Yo sé que ella tiene ganas de ser mamá, y se lo deseo, es la cosa más linda del mundo. Y también que disfruten este periodo ahora de recién casados" ha apuntado.

Sobre cómo se lleva su pequeño con su pareja, la modelo desvela que aunque "al principio fue un poquito difícil porque yo nunca le había presentado a nadie y quería ser el centro de atención porque era la primera vez que veía a mamá con un hombre, de la mano de un hombre, pero ahora está enamorado total de Julio, le adora". "Somos una familia" afirma.

¿Una familia que podrían ampliar con la llegada de un bebé? Como confiesa, "Julio sería un papá maravilloso porque es muy paciente, súper dulce, y en un futuro por qué no, pero llevamos poco tiempo y es muy temprano para hablar de eso yo creo".

Quien cuenta los meses para convertirse en madre es la hermana pequeña de su novio, Ana Boyer, de la que nos ha hablado tan sorprendida como divertida porque "la pancita ni siquiera se le notaba cuando la conocí, que ya estaba embarazada". "Tiene un cuerpo, un físico tremendo, muy lindo, y no sé, no sé, no sé dónde lo va a sacar" ha comentado entre risas.

Tan integrada está Ariadna en los Iglesias-Preysler que como desvela, también conoce al miembro más discreto y hermético del clan, Enrique Iglesias, así como a Anna Kournikova y a sus tres hijos: "Es una familia llena de niños, y los niños de Enrique son maravillosos, maravillosos. Tuve la oportunidad de conocerlos y son guapísimos todos, súper deportistas, niños muy inteligentes, muy vivaces, súper lindos".

LA NOVIA DE JULIO JOSÉ CONFIESA QUE JULIO IGLESIAS SIEMPRE HA SIDO SU ÍDOLO

En los 8 meses de relación que lleva con Julio José, Ariadna también ha compartido varios momentos con su 'suegro', "que era mi ídolo de toda la vida desde cuando era pequeña. Cuando conocí a Julio fue como que, no me lo puedo creer, wow, era un sueño que se hacía realidad". "Él está muy bien, de maravilla, descansa pero también tiene sus cosas, mil cosas" desvela, sin entrar en detalles sobre los nuevos proyectos que podría estar preparando Julio Iglesias.

Tan estable es su relación que la modelo no descarta pasar por el altar con el artista en un futuro. Algo que, confiesa, le haría "mucha ilusión". "Más que un vestido blanco me haría ilusión ser la última mujer de su vida. Creo que el despertarse cada mañana y no estar juntos por un papel firmado, sino porque amas a esa persona, porque esa persona te hace feliz... Espero que sea siempre así" afirma.