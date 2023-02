El novio de Ágatha Ruiz de la Prada, José Manuel Díaz-Patón, zanja su polémica con Carmen Lomana

MADRID, 16 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada ha presentado este jueves su nueva colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid y, como no podía ser de otra manera, en primera fila apoyando a la diseñadora estaba su pareja, José Manuel Díaz Patón. En el punto de mira por su recientes declaraciones cargando contra Carmen Lomana, el abogado ha zanjado la polémica no sin antes justificar su ataque por la "salida de tono" que tuvo la socialité al asegurar que su novia seguía enamorada de Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero'.

"Ya no quiero hablar más del tema. Yo aprecio a Carmen y no voy a decir nada contra ella, pero por su parte ha sido una salida de tono" ha explicado.

Muy discreto, y dejando la pelota en el tejado de Lomana, José Manuel ha evitado aclarar por qué dijo que Carmen tenía un ataque de cuernos; algo que muchos interpretaron como que en el pasado tuvieron un 'affaire' y que el abogado no ha negado (aunque tampoco confirmado): "Yo lo siento mucho, pero no voy a dar ninguna explicación. La puede dar ella si quiere, yo no voy a dar ninguna. Y te pido por favor que me perdones porque no quiero entrar en una polémica en ese terreno".

"Son cosas que pasan en la vida y no pasa nada. Tenemos buena comunicación" ha zanjado, revelando que ha hablado con la socialité aunque prefiere no desvelar el contenido de su conversación: "Perdona, como tú eres periodista, ¿tú sabes lo que es no querer dar ninguna explicación de ese asunto? Pues debes comprenderme y respetarme, que yo siempre me pongo a vuestra disposición y digo cosas".

¿Y cómo se ha tomado Ágatha su cruce declaraciones con Carmen? Como confiesa Díaz-Patón, es "ajena a todo ello" y ni siquiera le ha preguntado por el origen de su mal rollo con la leonesa. "A mí que no me mezclen. Lo que tenga que decirse quien tenga que decírselo que se lo diga a quien tenga que decírselo pero que a mi no me mezclen" ha concluido de lo más misterioso. ¿Será este el fin de su guerra con Lomana?